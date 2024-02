Uroczyste pożegnanie komendanta i naczelnika wydziału kryminalnego w Sosnowcu

Wczoraj w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu odbyło się pożegnanie odchodzących na emeryturę Komendanta Komisariatu Policji III w Sosnowcu, młodszego inspektora Tomasza Woldona oraz Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji III w Sosnowcu, aspiranta sztabowego Jacka Przybylika. Komendant Miejski Policji w Sosnowcu, młodszy inspektor Sławomir Zagrobelny razem z Zastępcami podziękowali policjantom za kolejno 24 i 25 lat w policyjnym mundurze.

Policyjne pożegnania w sosnowieckiej "trójce"

W imieniu policyjnej społeczności sosnowieckiej Policji – Komendant Miejski Policji w Sosnowcu, młodszy inspektor Sławomir Zagrobelny oraz jego Zastępcy, przekazali młodszemu inspektorowi Tomaszowi Woldonowi – Komendantowi Komisariatu Policji III w Sosnowcu oraz aspirantowi sztabowemu Jackowi Przybylikowi – Naczelnikowi Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji III w Sosnowcu słowa podziękowania za wieloletnią, sumiennie pełnioną służbę, trud, poświęcenie oraz duże zaangażowanie. Podczas spotkania nie zabrakło również koleżanek i kolegów, którzy chcieli podziękować za wieloletnią współpracę.

Młodszy inspektor Tomasz Woldon do służby w Policji został przyjęty w 1999 roku, rozpoczynając ją w ówczesnym Komisariacie Policji VI w Sosnowcu. W 2006 roku został przeniesiony do pełnienia dalszej służby w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu. W latach 2013 - 2014 zostały powierzone mu obowiązki na stanowisku Naczelnika Wydziału Sztab Policji. Od 2014 roku pełnił służbę w tutejszym Wydziale Prewencji, początkowo na stanowisku Zastępcy Naczelnika, a od 2019 roku - na stanowisku Naczelnika. Jako Naczelnik Wydziału pełnił służbę do 2023 roku, kiedy to powierzono mu obowiązki Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji III w Sosnowcu. Następnie został powołany na stanowisko Komendanta. Służbę w Policji pełnił przez 24 lata, 6 miesięcy i 4 dni.

Aspirant sztabowy Jacek Przybylik do służby w Policji został przyjęty w 1998 roku. Początkowo pełnił służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, następnie, w 1999 roku został przeniesiony do Komisariatu Policji I w Zabrzu. W tym samym roku został przeniesiony do pełnienia służby w ówczesnym Komisariacie Policji VI w Sosnowcu. W 2006 roku służył w Sekcji Kryminalnej Komisariatu Policji VI, następnie został przeniesiony do Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji III, gdzie pełnił służbę do 2015 roku. Przez kolejny rok wykonywał obowiązki dyżurnego w Komisariacie III. W 2016 roku powrócił do Wydziału Kryminalnego obejmując stanowisko Zastępcy Naczelnika, a od 2023 roku – stanowisko Naczelnika. Służbę w Policji pełnił przez 25 lat, 2 miesiące i 3 dni.