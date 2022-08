Wrzucili bezbronnego psa do Stawików! Zareagował operator monitoringu [FILM]

We wtorek 2 sierpnia tuż przed północą na terenie kąpieliska Stawiki w Sosnowcu przebywała grupka mężczyzn. W pewnym momencie jeden z nich wrzucił bezbronnego psa do wody. Całe zdarzenie uchwycił miejski monitoring.

W miniony poniedziałek o zajściu poprzez media społecznościowe poinformował Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Prezydent zamieścił post z informacją, że sprawa została zgłoszona do odpowiednich służb oraz opisał całe zajście.

– Brakuje mi słów! Jakiś dzban wrzucił bezbronnego psiaka do Stawików, a grupka „kolegów” przyglądała się. Operator monitoringu widząc to zdarzenie, powiadomił służby i jednocześnie wezwał całą ekipę, aby ta przestała znęcać się nad zwierzęciem. Ci ekspresowo uciekli – przekazał prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński poprzez media społecznościowe. – Strach pomyśleć, co jeszcze mogli zrobić czworonogowi – dodał.