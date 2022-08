Przygodowy sierpień w sieci kin Helios! 

Nadchodzący repertuar i moc nowości na ekranach kin Helios gwarantują widzom mega rozrywkę i pełne spektrum emocji. Wśród propozycji znajdą się zarówno filmy familijne, pomagające oderwać się od codzienności animacje i komedie, a także spora dawka akcji, przygód i mocnego kina dająca zastrzyk adrenaliny. Zadowoleni będą również sympatycy kina niezależnego i festiwalowego, na najmłodszych widzów czekają natomiast weekendowe seanse z filmowymi konkursami w roli głównej.

Kino Helios - repertuar

W najbliższy piątek widzowie będą mieli szansę poznać jedynego w swoim rodzaju bohatera, który skradnie ich serca w filmie „Kurozając i zagadka Chomika Ciemności”. Znaleziony w dżungli i przygarnięty przez słynnego zajęczego podróżnika Króla Piotra Kurozając, dorastał marząc o wielkich przygodach. Teraz gotów jest podjąć każde wyzwanie, żeby udowodnić światu, że nawet ktoś tak nietypowy może zostać bohaterem! Kurozając jest jeszcze ciut nieopierzony i potyka się o własne nogi, ale nadrabia ambicją i entuzjazmem. Wkrótce jednak przygoda sama go odnajdzie! W premierowy weekend (13 i 14 sierpnia) na najmłodszych kinomanów czekają wyjątkowe pokazy tej pozytywnej animacji połączone z konkursami i filmowymi nagrodami. Kolorowy Kurozając przywita wszystkie dzieciaki w kinach Helios!

Druga nowość czekająca na kinomanów od piątku ma kompletnie inny wyraz. 12 sierpnia będzie miał bowiem premierę najnowszy obraz w reżyserii i według scenariusza Jordana Peele’a. Fabuła horroru „NIE!” opowiada o mieszkańcach pewnego miejsca w Kalifornii, którzy dokonują mrożącego krew w żyłach odkrycia... Co to jest „zły cud”? Taką zagadkę ma dla widzów twórca niesamowitych thrillerów „Uciekaj!” i „To my”. Już niedługo przekonamy się, co tym razem zrodziło się w niesamowitej wyobraźni Jordana Peele. Na ekranach wystąpi zdobywca Oscara® Daniel Kaluuya („Judasz i Czarny Mesjasz”), do którego dołączą: Keke Palmer („Ślicznotki”) i nominowany do Oscara® Steven Yeun („Minari”).

Kolejny laureat Oscara® - Brad Pitt - powraca w niesamowitym stylu w długo wyczekiwanym filmie „Bullet Train”. Tym razem gra on pechowego zabójcę o kryptonimie „Biedronka”, który po zbyt wielu nieudanych próbach i psychoterapii wraca do gry z nadzieją na spokojną pracę. Nie jest mu to jednak dane i przyjmując nowe zlecenie wpada w sam środek szalonej akcji, która rozgrywa się w najszybszym pociągu świata podróżującym po współczesnej Japonii. Co z tego wyniknie? Widzowie kin Helios przekonają się, decydując się na podróż w towarzystwie samego Brada Pitta!

„Lena i Śnieżek” to natomiast piękna historia dla całej rodziny. Tytułowa bohaterka to nieśmiała nastolatka, która szuka swojego miejsca po przeprowadzce do nowego miasteczka. Los szybko znajduje jej nowego kumpla, jest nim małe lwiątko uciekające przed kłusownikami. Śnieżek, bo tak go nazywa, staje się jej przyjacielem i największą tajemnicą. W kolejnej propozycji familijnej na ekranach Heliosa również królują zwierzaki, ale te posiadają super moce, którymi muszą nauczyć się władać, aby wypełnić misję i uratować herosów z Ligi Sprawiedliwości. „DC Liga Super-Pets” to pełna humoru animacja, w której widzowie będą mogli zobaczyć ulubionych superbohaterów w innej niż dotychczas roli. Wisienką na repertuarowym torcie familijnym jest niekwestionowany filmowy król lata - film „Minionki: Wejście Gru”, którego pokochały miliony Polaków i stał się najbardziej dochodowym filmem od początku pandemii.

Propozycja dla nieco starszej widowni to nowa polska komedia „Każdy wie lepiej”. Scenariusz do niej napisało życie, dlatego jest tak prawdziwa, a jednocześnie pełna humoru i wzruszeń. Para głównych bohaterów to Ania i Grzesiek – oboje po nieudanych związkach, z ex małżonkami i dziećmi. Próbują na nowo stworzyć rodzinę z połączenia tych dwóch światów. Klasyczny patchwork, który nie jest łatwą układanką, zwłaszcza że najbliższa rodzina nie pomaga, a knuje za ich plecami... Panie będą miały szansę obejrzeć ten film także w środę, 17 sierpnia w wyjątkowej atmosferze cyklicznej imprezy Kino Kobiet.

W poniedziałek, 15 sierpnia Kino Konesera zaprosi widzów na film „Paryż, 13. Dzielnica”. Akcja filmu rozgrywa się pośród wieżowców paryskiego blokowiska, tamtejszego Chinatown. Na tle surowej architektury uczucia i ciała bohaterów wydają się szczególnie kruche i podatne na zranienie. Trzy kobiety i jeden mężczyzna, a w tle miłość, seks i przyjaźń. Elektryzujący portret współczesnych kochanków.

18 sierpnia cykl Kultura Dostępna zaprezentuje „Film Balkonowy”, w którym reżyser Paweł Łoziński przygląda się ludziom ze swojego balkonu. Przechodzą uśmiechnięci, smutni, zamyśleni, zagapieni w telefony, młodzi i starzy. Mieszkańcy dzielnicy, albo przypadkowi goście. Autor zaczepia, zadaje pytania, rozmawia o tym jak radzą sobie z życiem. Ciekawe doświadczenie warte uwagi każdego widza.

Po szczegółowe informacje dotyczące sierpniowego repertuaru warto zajrzeć na stronę www.helios.pl oraz do nowej, mobilnej aplikacji Heliosa. Wcześniejszy zakup biletu to nie tylko gwarancja zajęcia ulubionego miejsca w kinowej sali, ale także korzystniejsza cena.