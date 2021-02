Wrzucił psa do rzeki. Teraz szuka go policja

Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Policji I w Sosnowcu prowadzą postępowanie w sprawie wrzucenia do rzeki psa. Do zdarzenia doszło w dniu 11.02.2021 roku, kiedy temperatura powietrza wynosiła minus 7 stopni Celsjusza. Śledczy proszą o kontakt wszystkie osoby, które widziały zdarzenie lub posiadają w tej sprawie jakiekolwiek informacje.

Postępowanie dotyczy wydarzenia mającego miejsce w dniu 11 lutego 2021 roku w Sosnowcu około godziny 13.30 na osiedlu Piastów. Doszło tam do znęcania się nad psem o imieniu „Tofik” poprzez jego wrzucenie do rzeki Brynica podczas gdy temperatura otoczenia wynosiła minus 7 stopni Celsjusza. Do zdarzenia doszło w okolicach Parkingu Stawiki Wysoka a ul. Kresowa za mostem łączącym obie ulice. Po dokonaniu tego czynu sprawca oddalił się z miejsca jego dokonania.

Czyn taki stanowi przestępstwo określone w art. 35. ust. 1A ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. Szereg ustaleń w tej sprawie zostało już poczynionych. Teraz śledczy w celu szczegółowego odtworzenia przebiegu zajścia zwracają się z prośbą, aby wszystkie osoby, które posiadają w tej sprawie jakiekolwiek informacje, nawiązały kontakt z Komisariatem Policji I w Sosnowcu po numerem telefonu 47 852 01 00 / 12. Osobom przekazującym informacje zapewniamy pełną anonimowość.

