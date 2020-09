Policja poszukuje świadków pobicia

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy kryminalni z komisariatu policji I prowadzą postępowanie w sprawie ataku na młodego mężczyznę. Do pobicia doszło w nocy z piątku na sobotę w autobusie linii 908N jadącym z Katowic do Sosnowca.

Policjanci proszą o kontakt wszystkie osoby, które były świadkami zdarzenia lub posiadają w tej sprawie jakiekolwiek informacje. Publikujemy portret pamięciowy sprawcy.

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę w autobusie linii 908N jadącym z Katowic do Sosnowca. Jak wynika z relacji pokrzywdzonego, stanął on w obronie innej zaatakowanej słownie osoby, przez co agresja napastnika skierowała się na niego. Został pobity, w wyniku czego doznał obrażeń ciała. Policjanci z komisariatu I proszą o kontakt wszystkie osoby, które posiadają w tej sprawie jakiekolwiek informacje - w szczególności bezpośrednich świadków zdarzenia. Pomoże to bowiem dokładnie odtworzyć jego przebieg.

Po wykonaniu wszystkich koniecznych czynności, materiały zostaną skierowane do prokuratora, który na ich podstawie zdecyduje o ostatecznej kwalifikacji prawnej czynu. Osoby posiadające informacje w tej sprawie proszone są o całodobowy kontakt telefoniczny z Komisariatem Policji I w Sosnowcu pod nr 47 85 201 00 lub osobisty z najbliższą jednostką Policji. Poniżej prezentujemy portret pamięciowy sprawcy. Gwarantujemy anonimowość.