List prezydenta na nowy rok szkolny

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Początek nowego roku szkolnego jest dniem szczególnym - nie tylko dla pierwszoklasistów i uczniów rozpoczynających kolejny etap edukacji, ale także dla ich rodziców, nauczycieli, dyrekcji oraz pracowników placówek oświatowych.

Wrzesień zaczynamy z bagażem trudnych doświadczeń związanych z epidemią COVID-19. Nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją. Przed wakacjami musieliśmy się zmierzyć z nauczaniem zdalnym. Sytuacja była niecodzienna. Brak kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami oraz nauka na odległość powodowały dodatkowy stres. Dotykało to także rodziców i opiekunów.

Mimo tych wszystkich trudności, wspólnymi siłami zakończyliśmy rok szkolny.

Dzisiaj po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wracają do szkół i do tradycyjnej nauki. To bez wątpienia ważny moment dla wszystkich. Mamy nadzieję, że powrót do względnej normalności przy zachowaniu maksymalnych środków dystansu społecznego pozwoli nam wszystkim na bezpieczne funkcjonowanie.

Pragnę podziękować wszystkim dyrektorom naszych szkół, przedszkoli, żłobków i placówek oświatowych oraz nauczycielom i wszystkim pracownikom oświaty, którzy włożyli mnóstwo pracy, aby rozpocząć nowy rok szkolny w trudnej rzeczywistości. To oczywiście nie koniec. Możecie liczyć na nasze pełne wsparcie. Wiem, że to również trudny czas dla Was rodziców. Pamiętajmy, aby dbać o zdrowie swoich pociech, ale miejmy też na uwadze zdrowie innych.

Całej społeczności szkolnej życzę bezpiecznej i spokojnej nauki.

Z wyrazami szacunku,

Arkadiusz Chęciński