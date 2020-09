Okradł niepełnosprawnego

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy policjanci zatrzymali i doprowadzili przed oblicze prokuratora mężczyznę, który wykorzystując fakt, iż pokrzywdzony ma trudności z poruszaniem się, na jego oczach ukradł mu telefon, pieniądze i dokumenty. Policjanci, dowiedziawszy się o zajściu, natychmiast podjęli działania i zatrzymali sprawcę. Odzyskali również większość utraconego mienia. Za dokonanie zuchwałej kradzieży sprawcy może grozić nawet 8 lat więzienia.

awatar policja zatrzymany.



Jak wynikało z relacji zgłaszającego 42-latka, do przestępstwa doszło na jednej z ulic dzielnicy Wagowa. Mężczyzna cierpi na chorobę, która powoduje u niego trudności z poruszaniem się. To właśnie ten fakt z rozmysłem wykorzystał sprawca. Przysiadł się do pokrzywdzonego, kiedy odpoczywał on na jednej z ławek i na jego oczach ukradł mu telefon, pieniądze i dowód osobisty. Wiedział doskonale, że jego ofiara nie może się bronić, ani podjąć za nim pościgu. Powiadomieni o całym zajściu policjanci z Komisariatu Policji V błyskawicznie zajęli się sprawą. Już niedługo później zatrzymali 45-letniego mieszkańca Sosnowca. Odzyskali również większość skradzionego mienia. Sprawca usłyszał zarzut dokonania kradzieży zuchwałej, a to oznacza, że grozić mu może nawet 8 lat więzienia.