Wnioski o "500 plus" na kolejny okres świadczeniowy już od dziś!

Od 1 lutego, można składać elektroniczne wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” na kolejny okres świadczeniowy, czyli od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Jeżeli rodzic czy opiekun złoży prawidłowy wniosek w terminie między 1 lutym a 30 kwietnia 2023 r. to ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Żeby otrzymać świadczenie 500 plus nowy okres świadczeniowy, czyli ten rozpoczynający się od 1 czerwca br., należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną.

- Rodzice mają kilka kanałów składania elektronicznych wniosków. Mogą to zrobić za pomocą profilu PUE ZUS, za pośrednictwem bankowości elektronicznej czy portalu Emp@tia. Teraz mają możliwość złożenia wniosku także przez aplikację mZUS, która jest dostępna na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety) – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.

Aplikacja mZUS zawiera funkcje, które przyspieszają wypełnienie wniosku o 500+. Jeśli klient składał już wniosek o to świadczenie w poprzednim okresie świadczeniowym i ZUS je przyznał, to bezproblemowo może utworzyć w aplikacji wniosek na nowy okres świadczeniowy. Taki wniosek zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniejszych danych. Jeśli zaszły jakieś zmiany, to w razie potrzeby klient może edytować dane także w aplikacji.

Informacje z ZUS na profilu PUE

Jeżeli rodzic złoży wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie ma profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy mu taki profil automatycznie na podstawie danych podanych przez klienta we wniosku. Co istotne pisma, informacje i decyzje dotyczące świadczenia 500+ są przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS.

Co istotne, od zeszłego okresu świadczeniowego, świadczenie 500+ jest wypłacane bezgotówkowo, na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

500+ dla obcokrajowców

Świadczenie wychowawcze przysługuje zamieszkałym w Polsce obywatelom UE i cudzoziemcom, o ile mają legalny pobyt w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku powinni dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutym 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w naszym kraju na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wniosek o świadczenie powinni złożyć na specjalnie przygotowanym formularzu SW-U, który jest dostępny w języku ukraińskim. Wniosek ten można złożyć poprzez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Kiedy wypłata świadczenia

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. można złożyć od 1 lutego 2023 r. Od daty złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami zależy termin ustalenia prawa i wypłaty świadczenia.