Ogródki działkowe ponownie z finansowym wsparciem

Podobnie jak w roku ubiegłym, do podziału będzie kwota 1,5 miliona złotych. Nabór wniosków potrwa przez cały luty.

– Rodzinne Ogrody Działkowe to w praktyce wypoczynek wśród zieleni, realizacja pasji, ale i również ciężka praca. W tym roku, podobnie jak w poprzedniej edycji na wsparcie ROD przeznaczamy z budżetu województwa łącznie 1,5 mln zł. Dzięki tym środkom te miejsca nie tylko wypięknieją, ale pozwolą zrealizować pomysły, na które dotąd często nie było środków. To wsparcie pozwala zmienić naszą wspólną przestrzeń, sprawia, że możemy wypoczywać w otoczeniu przyrody i realizować pasje, przekazywane często z pokolenia na pokolenie. Ogrody działkowe to na Śląsku tradycja i część naszej tożsamości – podkreśla marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

Program wsparcia dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych wystartował latem 2021 roku. W pierwszej jego edycji do podziału była kwota miliona złotych. W roku ubiegłym było to już 1,5 mln zł. Nabór odbywał się w dwóch turach. Na początku kwietnia ub. roku podzielono kwotę ponad 628 tys. złotych, która trafiły do 17 podmiotów. W lipcu wsparcie o wartości ponad 850 tys. zł otrzymały 22 podmioty.

Wnioski składane są na podstawie regulaminu postępowania w sprawach związanych z wydatkowaniem dochodów budżetu Województwa Śląskiego uzyskiwanych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Przedmiotowe inwestycje dotyczą m.in. budowy i modernizacji alej ogrodowych wraz z odwodnieniem, zbiorników wody deszczowej, które zlokalizowane są na terenie ogólnym ROD, przeznaczonym do wspólnego użytkowania przez wszystkich działkowców.

Tegoroczny nabór rozpocznie się 1 lutego a zakończy się 28 lutego.