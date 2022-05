Więcej cudzoziemców w statystykach ZUS

Ponad 932 tys. cudzoziemców podjęło legalne zatrudnienie w naszym kraju, to o 57 tys. więcej niż pod koniec 2021 r. W województwie śląskim też odnotowano wzrost liczby cudzoziemców.

Pod koniec marca składki do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych spływają za blisko 80 tysięcy osób z zagranicznym paszportem.

Statystyki ZUS z końca marca tego roku potwierdzają wzrost liczby ubezpieczonych cudzoziemców, którzy podjęli legalną pracę w Polsce. Pod koniec grudnia 2021 r. w całym kraju składki na ubezpieczenia społeczne płaciło 875 tys. obywateli innych państw. Natomiast pod koniec marca tego roku liczba ta przekroczyła 932 tys.

Najwięcej obywateli Ukrainy

- Od wielu lat na pierwszym miejscu w statystykach ZUS, zarówno w zestawieniu krajowym, jak i w naszym województwa, są obywatele Ukrainy. Mimo wojny nie zmalała liczba Ukraińców legalnie pracujących w Polsce. W województwie śląskim na 79,5 tys. cudzoziemców 62,7 tys. to Ukraińcy, co daje 79 proc. ogółu cudzoziemców. W skali kraju ubezpieczonych w ZUS Ukraińców jest 666,7 tys., co stanowi około 72 procent ogółu cudzoziemców – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województw śląskiego.