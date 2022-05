Czy rozpoznajesz złodzieja sklepowego?

Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Policji I prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży elektronicznych przyborów kosmetycznych, do jakiej doszło w dniu 01.04.2022 roku w perfumerii w Sosnowcu przy ul. Mireckiego. Sprawca ukradł elektroniczne szczoteczki do zębów i akcesoria do nich o wartości ponad 500 złotych. Publikujemy jego wizerunek z prośbą o pomoc w ustaleniu jego personaliów.

Sprawca ukradł elektroniczne szczoteczki do zębów

Do zdarzenia doszło w dniu 01.04.2022 roku w perfumerii w Sosnowcu przy ul. Mireckiego. Sprawca ukradł elektroniczne szczoteczki do zębów i akcesoria do nich o wartości ponad 500 złotych. Publikujemy jego wizerunek wraz z prośbą o pomoc w ustaleniu jego personaliów. Osoby, które posiadają w tej sprawie jakiekolwiek informacje, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji I w Sosnowcu pod numerem telefonu 47 852 01 00. Osobom przekazującym informacje zapewniamy anonimowość.