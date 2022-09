Wernisaż wystawy "Wojny grafików". Jaki będzie efekt tej artystycznej potyczki?

"WOJNY GRAFIKÓW part two" to wernisaż wystawy lokalnych artystów, którzy podejmują formułę „bitwy” na swoje prace. "Wojny grafików" to projekt mający na celu pokazanie jak różne mogą być spojrzenia na jeden temat.

"Wojny grafików" część druga - MIŁOŚĆ

Graficy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu będą wypowiadać wojny na obrazy, a ci, którzy podejmą rękawicę, zmierzą się z konkretnym tematem. Druga graficzna bitwa rozegra się pomiędzy Stellą Kostyłą a Jackiem Kostyłą. Temat ich graficznych zmagań to „MIŁOŚĆ”. Jaki będzie efekt tej artystycznej potyczki? Czy artyści dojdą do wspólnych wniosków, czy raczej wrażliwość artystyczna popchnie ich w zupełnie odmienne rejony sztuki?

Ciekawość zaspokoi wernisaż, który odbędzie się 13 września o godz. 17:00 w Filli nr 7 „Bibliosfera” Dańdówka przy ul. Kalinowej (pawilon).

Stella Kostyła (ur. 16 lipca 1996 w Sosnowcu) artystka, malarka, ilustratorka. Skończyła studia na kierunku malarstwo ścienne na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom obroniła w 2021 roku, obecnie mieszka i tworzy w Sosnowcu. Jej działalność skupia się na malarstwie abstrakcyjnym i ilustracjach cyfrowych, stworzyła też kilka wielkoformatowych murali.

Jacek Kostyła (ur. 8 kwietnia 1970 w Parczewie) grafik, artysta multimedialny. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Jest autorem opracowań graficznych wielu książek, katalogów i czasopism. Wspólnie z żoną prowadził sosnowieckie studio sztuk plastycznych „Wytwornia”. Zawodowo obecnie projektuje grafiki użytkowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, w tym Zagłębiowskiej Mediateki.