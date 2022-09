Blisko 4,5 kilograma amfetaminy nie trafi na rynek

Sosnowieccy policjanci, po zatrzymaniu poszukiwanego mężczyzny, znaleźli w zajmowanym przez niego mieszkaniu blisko 4,5 kilograma amfetaminy. 25-latek był poszukiwany do odbycia kary 2 lat i 3 miesięcy więzienia. Teraz odpowie jeszcze za posiadanie znacznych ilości narkotyków.

Sosnowieccy kryminalni wytropili mężczyznę poszukiwanego przez policjantów z Oświęcimia

25-latek powinien odbywać karę 2 lat i 3 miesięcy więzienia za przestępstwa narkotykowe. Kiedy policjanci przyjechali pod blok, w którym, jak ustalili, mieszka, napotkali go na parkingu, gdzie właśnie podjechał użytkowanym przez siebie samochodem. Mężczyzna był bardzo nerwowy. Jak się okazało - nie bez powodu. Oprócz faktu, że policjanci go znaleźli, obawiał się odpowiedzialności za to, co miał w samochodzie. W jego wnętrzu, w małym, strunowym woreczku, była marihuana.

Policjanci postanowili więc przeszukać także mieszkanie, które zajmował poszukiwany. To właśnie tam, w jednej z kuchennych szafek, kryminalni znaleźli spory worek z białą, zbryloną substancją. Okazało się, że jest to blisko 4,5 kilograma amfetaminy. 25-latek został osadzony w areszcie, celem odbycia kary, jednak teraz musi się liczyć z tym, że odpowie również za posiadanie znacznych ilości narkotyków. Za to przestępstwo może trafić do więzienia nawet na 10 lat.