Wernisaż prac malarskich Ireny Wiltosińskiej już 3 września!

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu serdecznie zaprasza na wernisaż prac malarskich Ireny Wiltosińskiej „Moje światy malowane”, który odbędzie się 3 września o godz. 18.00 w Galerii „Pod Świetlikiem” Zagłębiowskiej Mediateki.

„Moje światy malowane” – wernisaż prac malarskich

Ekspozycję można oglądać do 28 września 2024, w godzinach otwarcia Mediateki. Wstęp wolny. Podczas wernisażu wystąpi Alicja Kulik (śpiew).

Irena Wiltosińska – mieszka i tworzy w Dąbrowie Górniczej. Z wykształcenia jest biologiem, zawodowo była związana z ochroną środowiska. Malarstwo zawsze było jej pasją. Doskonali swój warsztat twórczy, uczęszcza na warsztaty plastyczne oraz poetyckie, gdzie pod kierunkiem profesjonalnych, uznanych malarzy i poetów pogłębia swoją wiedzę.

Maluje obrazy w technice olejnej, akrylowej oraz pastele. Od kilku lat ważne miejsce w jej twórczości plastycznej zajmuje malarstwo abstrakcyjne w większych formatach. Wyraża się również w fotografii, maluje porcelanę oraz tworzy unikatowe wyroby ceramiczne. Czasami „maluje poezje”. Zauroczenie malowaniem i poszukiwanie nowych środków wypowiadania się w sztuce trwa od lat 90. XX wieku: „Maluję to, co chcę malować, co czuję. Malowanie to jak uzależnienie, od którego nie można odejść”.

Artystka ma na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych oraz zbiorowych. Między innymi: w Galerii MUZA Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu, w Muzeum Zagłębia w Będzinie, w Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Czeladzi, w Klubie „Marchołt” w Katowicach, w Centrum Handlowym „Pogoria” w Dąbrowie Górniczej, w GES Energy Style oraz w kawiarni Vis a Vis w Krakowie, w Muzeum w Sławkowie, w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Za swoje prace malarskie była nagradzana i wyróżniana. Oddaje swoje obrazy na aukcje charytatywne.

Od 2014 r. należy do Grupy Plastycznej Relacje przy Miejskim Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu, gdzie pod okiem artysty malarza Czesława Gałużnego, wspólnie z innymi malarkami i malarzami, realizuje swoje projekty malarskie. Należy także do Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego, jest związana z Grupą Plastyczną Dąbrowa. Uczestniczy w plenerach malarskich, wystawach, piknikach rodzinnych etc. W 2013 roku była współorganizatorką Pierwszego Międzynarodowego Zagłębiowskiego Festiwalu Sztuki Art Passion Festival.

Za swoje osiągnięcia na polu artystycznym oraz prace na rzecz dzieci, młodzieży oraz społeczności miasta, w 2015 Pani Małgorzata Omilanowska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznała Pani Irenie Wiltosińskiej odznakę honorową ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ, natomiast w 2016 artystka otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej.