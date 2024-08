Wczoraj obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Psa. Jak prawidłowo opiekować się czworonogami?

26 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Psa, który łączy miłośników czworonogów na całym świecie. Zwierzęta te świetnie sprawdzają się nie tylko w domowym ognisku, ale także w Policji. Obowiązkiem wszystkich jest zapewnienie zwierzętom godnych warunków życia, a także przestrzeganie prawa, które chroni ich przed przemocą i zaniedbaniem.

Opieka nad psem to obowiązek

Psy przynoszą nam radość, towarzyszą w trudnych chwilach, a często też stają się pełnoprawnymi członkami naszych rodzin. Międzynarodowy Dzień Psa to okazja, aby przypomnieć sobie o obowiązkach wynikających z posiadania psa oraz o odpowiedzialności, jaką niesie za sobą ich zaniedbywanie.

Opieka nad psem to nie tylko przyjemność, ale przede wszystkim obowiązek, który wymaga zaangażowania, wiedzy i odpowiedzialności.

Policjanci przypominają, co należy do najważniejszych obowiązków czworonogów:

Zapewnienie odpowiednich warunków bytowych – Pies powinien mieć dostęp do czystej wody, pożywienia oraz odpowiedniego schronienia, które chroni go przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Mieszkanie w domu czy przebywanie na zewnątrz wymaga od właściciela dbałości o odpowiednią przestrzeń i temperaturę dla zwierzęcia. Aktywność fizyczna i socjalizacja – Psy, podobnie jak ludzie, potrzebują ruchu i kontaktu z innymi istotami. Regularne spacery, zabawy i interakcje z innymi psami są kluczowe dla ich zdrowia psychicznego i fizycznego. Zdrowie i higiena – Regularne wizyty u weterynarza, szczepienia, odrobaczanie oraz dbałość o higienę (taką jak mycie, czesanie czy pielęgnacja zębów) to podstawowe elementy opieki nad psem. Bezpieczeństwo – Ważne jest, aby pies był zawsze pod kontrolą właściciela, zwłaszcza w miejscach publicznych. Noszenie obroży z identyfikacją, a także stosowanie smyczy i kagańca w odpowiednich sytuacjach, to kluczowe działania zapobiegające niebezpieczeństwom. Poszanowanie dla zwierzęcia – Psy to istoty czujące, które zasługują na szacunek i troskę. Nigdy nie wolno ich traktować w sposób, który może prowadzić do cierpienia, strachu lub bólu.

Odpowiedzialność Prawna i Konsekwencje Zaniedbań:

W Polsce ochrona praw zwierząt jest uregulowana ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Zgodnie z jej przepisami, każdy, kto dopuszcza się przestępstw przeciwko zwierzętom, naraża się na surowe konsekwencje prawne. Przemoc fizyczna, zaniedbanie, czy narażenie zwierzęcia na niebezpieczeństwo może skutkować karami grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności.

Policja i inne służby odpowiedzialne za egzekwowanie prawa nieustannie monitorują przypadki przemocy wobec zwierząt i podejmują działania mające na celu ściganie sprawców. W przypadku podejrzenia, że zwierzę jest ofiarą przemocy, każdy obywatel ma obowiązek zawiadomić o tym odpowiednie organy.

Przypadki, o których nie wolno zapominać:

Jednym z często spotykanych przypadków, który świadczy o braku odpowiedzialności ze strony właścicieli, jest pozostawianie psów w zamkniętych samochodach, szczególnie podczas upałów.

Nawet kilka minut w nagrzanym pojeździe może być dla psa śmiertelnie niebezpieczne, ponieważ psy nie potrafią tak efektywnie regulować temperatury ciała, jak ludzie. W upalne dni temperatura wewnątrz auta może wzrosnąć nawet do 70°C, co prowadzi do udaru cieplnego i śmierci zwierzęcia.

Czyny będące podstawą do wyciągnięcia prawnych konsekwencji od opiekunów zwierząt czy innych osób obejmują:

Przemoc fizyczną – m.in. bicie, kopanie, podduszenie lub inne formy agresji wobec psa.

– m.in. bicie, kopanie, podduszenie lub inne formy agresji wobec psa. Zaniedbanie obowiązków pielęgnacyjnych – m.in. długotrwałe nieczesanie, niemycie czy zaniedbywanie potrzeb zdrowotnych zwierzęcia.

– m.in. długotrwałe nieczesanie, niemycie czy zaniedbywanie potrzeb zdrowotnych zwierzęcia. Zaniedbanie psychiczne – m.in. ignorowanie potrzeb emocjonalnych zwierzęcia, takie jak pozostawianie psa samotnie przez długie godziny bez kontaktu z właścicielem czy innymi psami.

Międzynarodowy Dzień Psa to dobry czas, aby zwrócić szczególną uwagę na to, jak traktujemy naszych czworonożnych przyjaciół. Pamiętajmy, że psy, podobnie jak ludzie, odczuwają ból, strach i radość.

Naszym obowiązkiem jest zapewnienie im godnych warunków życia, a także przestrzeganie prawa, które chroni ich przed przemocą i zaniedbaniem.

Szanujmy naszych psich towarzyszy, a oni odwdzięczą się nam bezwarunkową miłością i oddaniem.