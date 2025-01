Kierowca przekroczył prędkość o 52 km/h. Czekają go poważne konsekwencje

Mężczyzna przekroczył prędkość o 52 km/h. Czekają go poważne konsekwencje / fot. KMP Sosnowiec

24-letni kierowca rozpędził swoją dacię aż do 102 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 kilometrów na godzinę. Nieodpowiedzialne zachowanie za kierownicą przyniosło mężczyźnie poważne konsekwencje. Poza wysokim mandatem i punktami karnymi policjanci zatrzymali mu uprawnienia do kierowania na okres trzech miesięcy.

102 km/h w obszarze zabudowanym

W środę 22 stycznia mundurowi z sosnowieckiego wydziału ruchu drogowego kontrolowali prędkość w rejonie ulicy Piłsudskiego. Policjanci zwrócili uwagę na dacię poruszającą się z nadmierną prędkością. W obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h jego pojazd miał na liczniku 102 km/h. Tym samym 24-letni kierujący samochodem, przekroczył dozwoloną prędkość aż o 52 km/h. Nie obyło się bez mandatu i punktów karnych. Na kierowcę został nałożony mandat w wysokości 1500 złotych i 13 punktów karnych. Oprócz tego zatrzymano mu również na okres 3 miesięcy prawo jazdy.

Mundurowi przypominają, że za przekroczenie prędkości ponad 50 km/h​​​​​​​​​​​​​​ w obszarze zabudowanym uprawnienia zostają zatrzymane na 3 miesiące. Jeśli w tym okresie kierujący nadal będzie kierował, wówczas okres ten ulega przedłużeniu na kolejne 3 miesiące.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze oraz innych uczestników ruchu drogowego zależy głównie od nas samych i od tego, jak zachowujemy się na drodze. Poza przepisami niezwykle ważny jest także zdrowy rozsądek, o czym trzeba pamiętać szczególnie teraz, podczas zimy. Zawsze miejmy na uwadze bezpieczeństwo własne, swoich bliskich oraz innych użytkowników dróg. Nadmierna prędkość to jeden z głównych przyczyn poważnych zdarzeń na drogach.