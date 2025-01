Filmowe nowości w kinach Helios! Co warto zobaczyć w tym tygodniu?

Nowy repertuar kin Helios zachwyca bogactwem różnorodnych produkcji, które już od najbliższego piątku przyciągną uwagę każdego kinomana! Poza premierowymi pokazami filmów: „Better Man: Niesamowity Robbie Williams”, „Piep*zyc Mickiewicza 2” oraz animacji „Dog man” i „Basia. Radzę sobie!”, na ekranach nie zabraknie uwielbianych przez rodziny produkcji takich jak: „Kleks i wynalazek Filipa Golarza”, „Sonic 3. Szybki jak błyskawica”, a także licznych projektów specjalnych.

Better Man: Niesamowity Robbie Williams

„Better Man: Niesamowity Robbie Williams” to poruszająca opowieść o niezwykłym artyście i wrażliwym człowieku, ilustrowana ponadczasowymi muzycznymi hitami i ubrana w bardzo oryginalną wizualną formę. Muzyka była bliska sercu Robbie’go Williamsa od dziecka. Jako chłopiec obserwował niezbyt udaną karierę estradową swojego ojca. Robbie przejmuje zarówno ambicje ojca, jak i jego paraliżujące zwątpienie w siebie – ale ma talent. Wkrótce dołącza do boysbandu Take That, z którym wspina się na szczyty list przebojów z serią międzynarodowych hitów...

Piep*zyć Mickiewicza 2

Niekonwencjonalnego wychowawca Jan Sienkiewicz i zbuntowana ekipca z III B powracają w filmie „Piep*zyć Mickiewicza 2”! Miłość, kłopoty i szkolne dramaty to codzienność Nel, Dantego i reszty paczki. Do szkoły trafia Korek – uzdolniony matematycznie uczeń, który dołącza do grona przyjaciół. Chłopaki chcą go nauczyć, jak podrywać dziewczyny, ale okazuje się, że ich rady pochodzą głównie z internetu. W młodych zaczynają buzować hormony, co powoduje całą masę nieporozumień. W rolach głównych występują: Dawid Ogrodnik, Weronika Książkiewicz, Hugo Tarres, Wiktoria Koprowska, Karol Rot oraz Aleksandra Izydorczyk.

Dog man

Kolejną nowością, która będzie wyświetlana na ekranach kin Helios jest „Dog man”. Film opowiada o psie i policjancie, którzy zostają ranni w pracy. Operacja ratująca życie zmienia bieg historii, gdy rodzi się Dog Man. Pół pies, pół człowiek, który przysięga chronić i służyć - o ile nie rozpraszają go wiewiórki - gdy uparcie ściga swojego arcywroga: kociego superzłoczyńcę Peteya. Wszystko zmienia się, gdy pojawia się koci klon Peteya.

Basia. Radzę sobie!

Helios poleca także kino familijne! Najmłodszych widzów z pewnością ucieszą premierowe seanse animacji „Basia. Radzę sobie!”. Tytułówa bohaterka zawsze jest sobą. Zadaje dużo pytań, mówi, co myśli i jest pełna radości. Nawet niepewne sytuacje, jak nagły remont mieszkania, nowa opiekunka, czy nauka jazdy na nartach, nie są jej straszne. Dlaczego? Bo Basia radzi sobie ze wszystkim!

Sonic 3. Szybki jak błyskawica

W najnowszym repertuarze Heliosa znalazły się także produkcje takie jak: „Kleks i wynalazek Filipa Golarza”, w którym po letniej przerwie Ada Niezgódka wraca do Akademii, żeby rozwikłać tajemnicę pochodzenia swojego przyjaciela – Alberta, oraz „Sonic 3. Szybki jak błyskawica” – kontynuacja przygód słynnego jeża. Bohater i jego przyjaciele tym razem muszą połączyć siły z dawnym przeciwnikiem, aby stawić czoła postaci o nieznanych wcześniej mocach...

Seanse specjalne w kinie Helios

Widzowie kin Helios doceniają także niepowtarzalne seanse specjalne! W poniedziałek, 27 stycznia, w ramach cyklu Kino Konesera wyświetlony zostanie polski film „Cisza nocna”. Lucjan, emerytowany aktor teatralny, zostaje oddany przez syna do domu opieki na czas remontu. Po śmierci kilku pensjonariuszy zaczynają go męczyć makabryczne wizje... Melomani, którzy jeszcze nie widzieli najnowszego widowiska André Rieu, mają szansę to nadrobić już w środę, 29 stycznia. „Srebrno-złoty koncert gwiazdkowy” to show z najpiękniejszymi świątecznymi kolędami i ponadczasowymi hitami. Skrzypek przeplata klasykę z muzyką rozrywkową, a na scenie towarzyszy mu Emma Kok – holenderska wokalistka o wyjątkowym głosie.

Kultura Dostępna

30 stycznia (czwartek) w ramach cyklu Kultura Dostępna, widzowie będą mogli obejrzeć dramat „Minghun”. Jurek wraz ze swoim teściem Benem konfrontuje się ze stratą bliskiej osoby i decyduje odprawić chiński rytuał minghun, tzw. zaślubin po śmierci. To poruszające, czułe i osobiste kino, które opowiada o najważniejszych wartościach w życiu człowieka, dając widzowi to, co w naszych czasach najpotrzebniejsze – nadzieję.

Styczeń to znakomity czas na wizytę w kinie w gronie rodziny i przyjaciół! Szczegóły dotyczące wszystkich seansów oraz bilety na premierowe pokazy i projekty specjalne dostępne są na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kinowych sieci w całej Polsce. Dokonując zakupu wcześniej, można wybrać najlepsze miejsca, a także zaoszczędzić w ramach unikalnej oferty „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz”.

