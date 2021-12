"Wąsik" spektakl komediowy w MUZIE

8 stycznia 2022 roku o godzinie 16:00 w Sali Widowiskowo-Koncertowej MUZA odbędzie się spektakl "Wąsik".

"Wąsik" w sosnowieckiej MUZIE

Wąsik, ach, ten wąsik... Potrafi sporo namieszać! Nie tylko wywoła dodatkowy stres w oczekiwaniu na przyszłego teścia, ale też sprowokuje wiele komicznych sytuacji. A co najważniejsze – pomoże głównemu bohaterowi stać się mężczyzną!

Młody, wyjątkowo nieasertywny, bezrobotny mężczyzna przygotowuje się na pierwszą wizytę przyszłego teścia. Narzeczona i bezrobotny kumpel – lokator oraz nadto gadatliwy sprzątacz nie pomagają w tym trudnym dniu. Napięcie rośnie z każdą chwilą!

Co gorsza – w krytycznym momencie zawodzi maszynka do golenia, pozostawiając na twarzy bohatera wąsik. Nowy zarost nieoczekiwanie prowokuje przezabawne sytuacje. Ale to nie wszystko! Okazuje się, że wąs pozwala chłopakowi wreszcie zmienić się w mężczyznę, choć nie jest to łatwa droga.

Dobrego zakończenia można się spodziewać, a o co chodzi z tym wąsikiem – dowiecie się, oglądając przezabawny spektakl.

Obsada:

Marta Wierzbicka/Milena Staszuk

Mirosław Baka/Radosław Pazura

Jan Jankowski/Jarosław Boberek

Rafał Cieszyński/Maurycy Popiel

Michał Koterski

Autorzy: Sacha Judaszko i Fabrice Donnio

Reżyseria: Jan Jankowski

Czas trwania: 110 minut z przerwą

08.01.2022 godziny 16.00 - 18.30 Sala Widowiskowo - Koncertowa MUZA ul. Warszawska 2, Sosnowiec