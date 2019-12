Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Kolejni wandale z Sosnowca niszczą miasto. Prezydent Arkadiusz Chęciński opublikował nagranie, na którym nieznana osoba strzela bronią w wiatę przystankową przy sosnowieckim Egzotarium. Wybite zostały dwie boczne szyby.

Dla mnie to jest przerażające. Ja jestem wychowana w rodzinie, w której był szacunek do wszystkiego, co mnie otaczało. Co się dzieje, to ja nie mam pojęcia – mówi Urszula, mieszkanka Sosnowca.

Teraz sprawcy szuka policja i apeluje do mieszkańców o informacje w tej sprawie.

Natychmiast na miejsce tego zdarzenia pojechali policjanci, którzy przeprowadzili tam oględziny. Dzięki oględzinom wiemy, że nie zabezpieczono na miejscu tego zdarzenia żadnych śladów, które mogłyby wskazywać, że do zniszczenia tej wiaty przystankowej użyto ostrej amunicji – mówi podkom. Sonia Kepper, KMP w Sosnowcu.

Najprawdopodobniej była to broń pneumatyczna albo zwykły pistolet na kulki. W namierzaniu wandali miastu pomaga monitoring. Obecnie na terenie Sosnowca działa ponad 100 miejskich kamer. Często pomagają też te, zamontowane na prywatnych posesjach. Tylko w ostatnich miesiącach miasto zakończyło wymianę kamer w centrum, na co wydało 0,5 mln zł. I to już przynosi efekt.

Kilka dni temu kamera dosłownie jak na dłoni widziała, jak jeden z „dzbanów” malował ścianę graffiti. Szybko sygnał od osób z monitoringu trafił do policji i straży miejskiej i dosłownie w ciągu kilkunastu minut sprawca został złapany – mówi Rafał Łysy, Urząd Miejski w Sosnowcu.

Wandale niszczą Sosnowiec, prezydent Chęciński wydaje im wojnę i wrzuca WIDEO do sieci

Urzędnicy zapowiadają, że będą upubliczniać kolejne zarejestrowane akty wandalizmu.