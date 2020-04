Wandal zatrzymany na gorącym uczynku!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy policjanci z komisariatu policji IV zatrzymali 33-letniego mieszkańca Sosnowca, który na jednej z ulic dzielnicy Niwka uszkodził kilka zaparkowanych przy niej samochodów. Mężczyzna wybijał szyby i uszkadzał karoserię pojazdów, a dwa ochlapał nieznaną substancją. Policjanci szybko poczynili ustalenia, dzięki czemu sprawca trafił do aresztu już chwilę po zdemolowaniu aut.

Policjanci otrzymali zgłoszenie, że na jednej z ulic dzielnicy Niwka mężczyzna niszczy zaparkowane samochody

Sprawca wybijał szyby aut, kopał i niszczył ich karoserie. Kiedy policjanci przybyli na miejsce, okazało się, że w 2 samochodach wybił szyby, a w trzecim uszkodził karoserię. Ponadto 2 pojazdy zostały oblane nieznaną substancją. Mundurowi szybko ustalili personalia i miejsce przebywania sprawcy i zatrzymali go. Mężczyzna nie był w stanie wyjaśnić, dlaczego to zrobił – był pod tak silnym wpływem substancji odurzających, że wszelkie czynności z jego udziałem trzeba było odłożyć na później. Kiedy dojdzie do siebie, usłyszy zarzuty zniszczenia mienia. Może za to trafić do więzienia na 5 lat.