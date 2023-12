W SP nr 35 w Sosnowcu powstała Zielona Pracownia. Zobacz zdjęcia!

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu właśnie otworzyła Zieloną Pracownię. Ta innowacyjna inicjatywa stanowi znaczącą zmianę dla społeczności szkolnej oraz rozwijających się nauk przyrodniczych, biologii i geografii.

Zielone zmiany w sosnowieckiej szkole

Otwarcie Zielonej Pracowni jest wynikiem ambitnego projektu, któremu szkoła zawdzięcza dofinansowanie ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To inwestycja, która wnosi nową jakość w edukację związaną z ochroną środowiska i naukami przyrodniczymi.

Zielona Pracownia będzie stanowić przestrzeń, w której uczniowie będą mieli okazję do praktycznych eksperymentów, obserwacji oraz zdobywania wiedzy z zakresu biologii, geografii oraz szeroko pojętej ekologii. To nie tylko miejsce nauki, ale także inspiracji do troski o przyrodę i zrozumienia jej złożonych mechanizmów.