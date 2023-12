Ogród deszczowy nową atrakcją Parku Sieleckiego w Sosnowcu

To nie pierwsza tego typu instalacja w Sosnowcu, jednak pierwsza i tak duża w centrum miasta. Swój ogród będzie miała również filia biblioteki miejskiej nr 20 przy ul. Piłsudskiego.

Kolejne dzieło natury w Sosnowcu

To już kolejne tego typu projekty w mieście. Wcześniej podobne instalacje realizowane w trakcie modernizacji przedszkoli i szkół powstały przy Przedszkolach Miejskich nr 18, 3, 31 oraz przy Szkołach Podstawowych nr 21 i 35. Z kolei w 2022 roku przy Zespole Szkół nr 2 w Sosnowcu odbyły się warsztaty edukacyjne oraz zajęcia praktyczne związane z zakładaniem przykładowego ogrodu deszczowego. Następnie społeczność szkolna przeszła do praktyki, czyli budowy ogrodu deszczowego.

Największy ogród deszczowy funkcjonujący w Sosnowcu to dzieło Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych. Powstał w Parku im. Jacka Kuronia w Kazimierzu Górniczym w miejscu nieczynnej fontanny. Ogród zasilany jest wodą deszczową oraz wodą z dawnego zalewiska, które tworzyło się na drodze prowadzącej do Mini Zoo. Miejsce jest dosyć zacienione, dlatego nasadzono dużo roślin hydrofitowych, które nie potrzebują wiele światła, za to doskonale czują się na wilgotnym i podmokłym terenie. W dodatku pełnią rolę naturalnej oczyszczalni wody. Wśród roślin znalazły się m.in. turzyca pospolita, turzyca sina, mięta nadwodna, ponikło błotne, wietlica, niezapominajka, skrzyp zimowy czy krwawnica pospolita. Także w schronisku dla zwierząt MZUK wykonał instalację do retencji wody deszczowej, która wykorzystywana jest do mycia boksów, w których na co dzień przebywają zwierzęta.

Ogród deszczowy w Parku Sieleckim będzie miał w sumie 650 m2, z czego 37 m2 to sam zbiornik retencyjny, który usytuowany będzie w najniższym punkcie parku pomiędzy placem koncertowym, z którego także będzie spływała woda, a ul. 3 Maja. Nie zabraknie elementów małej architektury: stołów oraz leżaków, a przede wszystkim roślin

– Zależy nam, żeby rośliny nie były monokulturowe. Wokół zbiornika nasadzimy różne gatunki trwa i bylin, w samym oczu też będą rośliny. Zapewnimy bioróżnorodność – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński prezydent Sosnowca.

Możliwość otrzymania dofinansowania

Nieco inaczej będzie wyglądał ogród przy filii biblioteki. Wykonawca zainstaluje tam m.in.: długą na 4 metry donice i kilka mniejszych, tak by woda kaskadowo spływała z dachów. Wartość tych dwóch inwestycji powstających w ramach Budżetu Obywatelskiego to 260 tys. zł. Zadanie powinno być wykonane do końca I kwartału 2024 roku.

Warto podkreślić, że Sosnowiec od kilku lat realizuje projekt „Podlej deszczem”. Projekt dotyczy dofinansowania instalacji wykorzystujących wodę deszczową na przykład do nawadniania przydomowych ogródków. Kolejny nabór ruszy najprawdopodobniej z początkiem marca 2024 r.

O środki mogą ubiegać się osoby fizyczne, które są właścicielem lub posiadającą inny tytuł prawny do nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta. Dotacja może być przeznaczona na zakup, montaż i wykonanie robót ziemnych lub modernizację istniejącej instalacji.