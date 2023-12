Sosnowieccy dzielnicowi spotkali się z seniorami

Sosnowieccy dzielnicowi z komisariatu III spotkali się z seniorami. Z uwagi na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, przeprowadzili z nimi pogadankę o bezpieczeństwie. Przestrzegli, aby nie wpuszczać nieznanych osób do swojego mieszkania oraz poinstruowali, jak należy się zachować, gdy otrzymają telefon od rzekomego „wnuczka”, czy „policjanta”.

Promowanie rozwagi wśród seniorów z Sosnowca

Dzielnicowi z komisariatu III wzięli udział w spotkaniu z seniorami, które odbyło się w Klubie Seniora „Aktywni” przy ulicy Popiełuszki.

Tego typu spotkania to doskonała okazja do uświadamiania starszym osobom, na jakie bezpieczeństwa mogą być narażeni. Policjanci opowiedzieli seniorom, na czym polegają oszustwa pod tzw. „legendą”. Przypomnieli, by w przypadku, gdy zadzwoni osoba podająca się za „wnuczka”, „policjanta”, „pracownika banku”, itp., należy nie kontynuować rozmowy, rozłączyć się i powiadomić o tym fakcie Policję – w żadnym przypadku nie przekazywać pieniędzy.

Policjanci zwrócili również uwagę na bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania – uczulili swoich rozmówców, aby nie wpuszczali obcych osób do mieszkania i dokładnie zabezpieczali swoje mieszkania przed wyjazdem do rodziny na święta.