W sobotę wszyscy na "Żeroma"! Sosnowiczanki zagrają o strefę medalową

Sosnowiczanki po sukcesie w Poznaniu od strefy medalowej dzieli już tylko jedno zwycięstwo.

– Jedziemy do Poznania po przynajmniej jedną wygraną – mówił przed wyjazdem na dwumecz z Eneą AZS Politechniką Marek Lesiak, prezes MB Zagłębia. Sosnowiczanki tymczasem pokusiły się o dwa zwycięstwa i już w sobotę we własnej hali mogą postawić kropkę nad „i”. Awans do czołowej czwórki byłby gigantycznym sukcesem.

– Można powiedzieć, że tak pisze się historia. Dziewczyny pokazały pełnię umiejętności. W odpowiednich momentach przejmowały kontrolę nad wydarzeniami na boisku. Do końca zachowały zimną krew. Wielkie brawa dla nich, dla sztabu szkoleniowego – cieszy się szef sosnowieckiego klubu.