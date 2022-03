W kwietniu odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowca / fot. UM Sosnowiec

W czwartek 7 kwietnia odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowca. Przed nami XI kadencja MRMS.

Młodzieżową Radę Miasta Sosnowca wybiorą uczniowie szkół ponadpodstawowych mieszkający w Sosnowcu. Na radnych mogą startować uczniowie niebędący w ostatniej klasie danego typu szkół.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowca

Okręgami wyborczymi dla uczniów sosnowieckich szkół ponadpodstawowych będą placówki, w których na co dzień się uczą. Uczniowie uczęszczający do szkół ponadpodstawowych spoza Sosnowca należą do Okręgu nr 1, z którego kandydują jak również mogą oddać głos w wyborach.

Do 24 marca trwa przyjmowanie zgłoszeń na kandydatów na Radnych (w odpowiednich komisjach wyborczych). Kandydaci na radnych z Okręgu nr 1 dokumenty (klauzula RODO osoby zgłaszającej i kandydata, listę poparcia kandydata, zgodę na kandydowanie lub zgodę rodzica na kandydowanie osoby nieletniej) mogą składać w pok. 503 C w budynku UM (Al. Zwycięstwa 20) w godzinach pracy urzędu.

Do 6 kwietnia trwa kampania wyborcza.

Wybory odbędą się 7 kwietnia. W szkołach w trakcie godzin lekcyjnych, w Okręgu nr 1 (Urząd Miasta, Al. Zwycięstwa 20), w godzinach 8.00-15.00.

Wyniki wyborów poznamy do 21 kwietnia.