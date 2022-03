W poniedziałek 28 marca 2022 o godz. 18.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11) odbędzie się charytatywny koncert zatytułowany „Biblioteka dla Ukrainy – Herojam Sława!”. Podczas imprezy wystąpią Michał Maślak, projekt Drum and Bass Electro Nu Jazz, duet Piotr Lutyński & Cozerski, a także ukraiński songwriter - Postman. Zaprezentowany zostanie także performance – występ w kole Oskara Lipy z Cirque Du Soleil z ilustracją muzyczną Mariusza Orzełowskiego, a zgromadzona publiczność będzie mogła również wysłuchać wierszy ukraińskich poetów (m.in. J. Andruchowycza, A. Bondara, S. Żadana i innych) i zobaczyć wizualizacje przygotowane przez Super AV Events. Wstęp wolny.

Celem tego charytatywnego przedsięwzięcia jest m.in zbiórka pieniędzy, które zostaną przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy. Środki zbierane do oznakowanych puszek przekazane zostaną do sosnowieckiego oddziału Caritas oraz do Polskiej Akcji Humanitarnej. Ponadto zbierać będziemy także: chusteczki higieniczne, pasty i szczoteczki do zębów, mydła, chusteczki papierowe, chusteczki nawilżane, pieluszki dla dzieci i bandaże elastyczne, gazy i kompresy jałowe.

Występujący artyści:

Michał Maślak – muzyk, wokalista, multiinstrumentalista, autor tekstów, producent muzyczny. Łączy zacięcie songwriterskie z elektroniką, jazzem, indie i muzyką eksperymentalną. Znany z udziału w taneczno-elektronicznym Fair Weather Friends, okołojazzowej Melancholii, surfowych Zgliszczach, posthardkorowym Searching for Calm, indierockowym Worms of Senses czy poruszającym się w okolicach kultury reggae Natural Mystic. Występował na licznych festiwalach m.in.: New Fall (Dusseldorf), Open’er (Gdynia), Orange Warsaw Festival (Warszawa), Free Form Festival (Warszawa), Focus Festival (Gorlitz), Nowe Horyzonty (Wrocław). Współpracował z Teatrem Zagłębia.

Drum and Bass Electro Nu Jazz:

Sebastian "Stecyk" Steć - Sebastian „Stecyk” Steć (ur. 28 stycznia 1974 w Sosnowcu) - muzyk, perkusista, jeden z prekursorów polskiej muzyki ska, współtwórca takich zespołów jak Dirty Flower, Skankan, Horrorshow czy Ziggie Piggie. Grał z Robertem Brylewskim, Izraelem, Kryzysem, Konopians oraz z niezliczoną grupą muzyków i wokalistów. Człowiek doskonale znany w środowisku muzycznym - nie tylko w Sosnowcu. W 2018 r. wraz z Andrzejem Mikulskim powołał projekt Dr Micoolstein & Prof. STC.

Bartosz Mizera – muzyk urodzony w Sosnowcu. Ukończył kierunek gitara jazzowa na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Posiada także tytuł zawodowy magistra sztuki uzyskany po ukończeniu kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Był współzałożycielem zespołu Ziggie Piggie, grał w takich grupach jak Konopians czy Horrorshow. Obecnie spełnia się jako nauczyciel gry na gitarze oraz muzyk jazzowy.

Duet Piotr Lutyński & Cozerski:

Piotr Lutyński – artysta wizualny, muzyk. Zajmuje się rzeźbą, malarstwem, tworzy obiekty, instalacje, performance, pokazy multimedialne, gra koncerty muzyki eksperymentalnej. Realizuje pokazy muzyczno-wizualne, w których uczestniczą żywe zwierzęta zestawiane z malarskimi kompozycjami, rzeźbami, poezją i muzyką. Współzałożyciel zespołu muzyki improwizowanej RDZEŃ oraz twórca RDZEŃ2 (koncerty z Ryszardem Krynickim) oraz RDZEŃ 69. Prowadzi akcje totalne w przestrzeni miast, łączące interdyscyplinarne koncerty z akcjami artystycznymi. Zrealizował dwa filmy: „Ocean elektronów" i "Wielowymiarowość". Związany z MOCAK-iem w Krakowie, Galerią Starmach w Krakowie i Galerią Foksal w Warszawie. Jego prace znajdują się m.in. w kolekcji Muzeum Narodowego, Bunkra Sztuki, MOCAK-u w Krakowie oraz u prywatnych kolekcjonerów w kraju i za granicą. Jest członkiem Stowarzyszenia Otwarta Pracownia. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Marcin Markiewicz/Cozerski - trębacz, wokalista, autor tekstów, związany ze sceną reggae. Współzałożyciel i lider legendarnego zespołu Konopians. Współtworzy zespół Brzoska Kolektyw oraz grupę Piksele. Improwizacja i spontaniczność to charakter jego działań. Koncertowo i studyjnie tworzy niezliczoną ilość muzyczno-artystycznych projektów. Animator kultury i fotograf.

Postman - (Kostiantyn Pochtar) – ukraiński muzyk, multiinstrumentalista, wokalista i songwriter. Dzieli swoje życie między Kijowem i Wrocławiem. Postman reprezentuje nową falę ukraińskiej muzyki, która pojawiła się po rewolucji w roku 2014. Jego inspiracje sięgają muzyki lat 60. XX w. i miejskiego folku. Zagrał setki koncertów w 11 europejskich krajach. Grał jako support przed Warhaus, Seafret i Flunk. W Polsce dzielił scenę m.in. z Happysad, Lao Che i zespołami Pustki oraz Paula i Karol.

Oskar Lipa - artysta Cirque Du Soleil, pochodzi z Sosnowca, ale ostatnie lata spędził na największych scenach całego świata. Były reprezentant Polski w skokach na ścieżce, medalista Pucharu Świata i miłośnik sztuki cyrkowej. Znaczącą część kariery połączył ze słynnym Cirque du Soleil. Obecnie realizuje się jako trener, prowadząc zajęcia dla dzieci i młodzieży z całej Polski.

Mariusz Orzełowski - absolwent Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach, autor pierwszej w Polsce pracy magisterskiej o muzyce ambient. Założyciel jazzambientowego zespołu Muariolanza.

Wstęp na imprezę jest bezpłatny.