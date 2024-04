Uwaga! Wzmożone patrole policyjne i zakaz ruchu pojazdów i zespołu pojazdów powyżej 12 ton

W tym roku jak zwykle nad bezpieczeństwem mieszkańców miasta i powiatu będą czuwały wzmożone patrole policyjne. Nie będzie pobłażania dla piratów drogowych, którzy jadą z nadmierną prędkością, ponieważ w dalszym ciągu jest to jedna z głównych przyczyn najtragiczniejszych w skutkach wypadków drogowych. Kierowcy, oprócz wysokich mandatów muszą się też liczyć z zatrzymaniem prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50km/h w obszarze zabudowanym.

Pasy, kontrole trzeźwości i bezpieczeństwo na drogach

Policjanci zwrócą uwagę na to, czy wszyscy pasażerowie mają zapięte pasy bezpieczeństwa... nie każdy zdaje sobie sprawę z zagrożenia jakie niesie za sobą ich brak. Sprawdzą również, czy dzieci są prawidłowo przewożone.

Mundurowi przypominają, że kierowanie pod wpływem alkoholu może skończyć się tragedią dla wielu rodzin. Jeśli widzimy pijanego kierowcę, reagujmy. Każdy, nawet anonimowo, może powiadomić o takim fakcie najbliższą jednostkę Policji, dzwoniąc pod numer alarmowy 997 lub 112.

Należy zachować szczególną ostrożność zbliżając się do przejścia dla pieszych, bo w zderzeniu z pojazdem niechroniony uczestnik ruchu drogowego zazwyczaj odnosi poważne obrażenia. Przed wykonaniem jakiegokolwiek manewru na drodze upewnijmy się, że nie spowodujemy zagrożenia bezpieczeństwa dla innych.

Pamiętaj o jednośladach

Służby zwracają uwagę na to, że rozpoczął się sezon motocyklowy. Od naszego zachowania na drodze często zależy zdrowie a nawet życie miłośników jednośladów. Patrzmy w lusterka, nie wymuszajmy pierwszeństwa i nie wyprzedzajmy " na trzeciego". Zachowajmy zdrowy rozsądek i przestrzegajmy przepisów na drodze.

Zakaz ruchu dla pojazdów i zespołów pojazdów powyżej 12t

W okresie długiego majowego weekendu, dokładnie w dniach 1 i 3 maja 2024 roku w godzinach od 8.00 do 22.00 oraz 30 kwietnia i 2 maja 2024 roku w godzinach od 18.00 do 22.00 obowiązywać będzie zakaz ruchu dla pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, za wyjątkiem autobusów i niektórych innych pojazdów ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu. To ważne ograniczenie ma na celu poprawę przepustowości dróg i zapewnienie płynności ruchu w okresie wzmożonego natężenia samochodów osobowych. Za złamanie zakazu kierowcy mogą zostać ukarani.

Zakaz nie dotyczy określonych grupy pojazdów, np. ciężarówek przewożących artykuły szybko psujące się, lekarstwa i środki medyczne, paliwa oraz żywe zwierzęta. Swobodnie po drogach mogą przemieszczać się również pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych i humanitarnych oraz te, które pomagają w usuwaniu awarii czy skutków klęsk żywiołowych.

Ograniczenia w ruchu nie obejmują również:

pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy,

pojazdów oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełen katalog pojazdów, które nie muszą stosować się od ograniczeń, został wskazany w rozporządzeniu ministra transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach.

Złamiesz zakaz, czeka cię mandat

Kierowca ciężarówki może zostać ukarany kwotą od 200 do 500 zł. Kara dla przewoźnika wynosi do 2000 zł, a dla zarządzającego transportem – 1000 zł.

Zakazy ruchu dla ciężarówek o masie przekraczającej 12 ton ustanowione są w celu poprawy przepustowości dróg w dniach, w których panuje wzmożony ruch samochodów osobowych. Przedsiębiorcy oraz kierowcy wykonujący przewozy towarów pojazdami ciężarowymi powinni zaplanować pracę w sposób, który umożliwi dotarcie do miejsca docelowego przed rozpoczęciem obowiązywania zakazu.