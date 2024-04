Policjanci rozmawiali o bezpieczeństwie i hejcie w Szkole Podstawowej nr 18

Policjant zajmujący się profilaktyką w sosnowieckiej komendzie pojawił się w Szkole Podstawowej nr 18 tuż przed zbliżającą się wielkimi krokami majówką, aby porozmawiać o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa. Zaangażowanie i uwaga maluchów pozwala wierzyć, że praktyczna nauka pozostanie z nimi na zdecydowanie dłuższy czas, niż tylko przez długi weekend.

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie i hejcie

Zbliżająca się majówka, to nie tylko czas odpoczynku, ale również i odpowiedzialności. Bardzo często, aby złapać oddech, wyjeżdżamy i staramy się spędzać czas na świeżym powietrzu. Ważne jest, aby od najmłodszych lat uczyć dzieci podstawowych zasad poruszania się oraz odpowiednich zachowań na drodze. Spotkanie z dziećmi było okazją do przeprowadzenia trudnych rozmów, m. in.: na temat właściwego wykorzystywania internetu, umiejętnego i odpowiedzialnego korzystanie z telefonu, a przede wszystkim okazywania sobie szacunku i stawania w obronie rówieśników doświadczających różnorakich form przemocy. Uczestniczące w spotkaniu dzieci wykazały się olbrzymią wiedzą, a na pochwałę zasługuje skupienie z jakim wysłuchały wskazówek udzielonych przez sosnowieckiego profilaktyka.