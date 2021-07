Uwaga kierowcy. Od poniedziałku ulica Ostrogórska będzie zamknięta!

19 lipca, w poniedziałkowy poranek, zostanie zamknięty fragment ulicy Ostrogórskiej od ronda Zagłębia Dąbrowskiego do nowego ronda przy ulicy Jagiellońskiej.

Wyłączenie drogi związane jest z kolejnym etapem prac przy przebudowie ul. Ostrogórskiej. Drogowcy sfrezują istniejącą nawierzchnię, a następnie usuną obecną podbudowę drogi. W kolejnych etapach skupią się na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej.

Droga zamknięta do października

W czasie zamknięcia, które będzie obowiązywało przynajmniej do października, dojazd do Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego będzie odbywał się przez ulicę Zegadłowicza, która w tym czasie będzie dwukierunkowa. Natomiast przejazd do Mysłowic będzie możliwy ulicą Jagiellońską.

Inwestycja obejmuje nie tylko budowę nowej jezdni ale również drogi rowerowej, chodników, doświetlonych przejść dla pieszych, w tym jednego z sygnalizacją przy przedszkolu.