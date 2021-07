Mieszkaniec Sosnowca w szoku! Pod ogrodzeniem znalazł nagrobki!

Są to macewy kobiece, pochodzące z lat 30, czyli blisko 90 lat temu. I one najprawdopodobniej w to miejsce trafiły, ponieważ no ulica znajduje się około 500 m od Nekropolii Czterech Wyznań. Macewy były najprawdopodobniej w czasie okupacji zabierane z cmentarza żydowskiego. Tenże mieszkaniec wspomniał, że tuż obok, na tej samej ulicy znajdował się właśnie taki skład macew. Kamienie piaskowe były używane później do brukowania ulic, do krawężników, właśnie pod fundamenty ogrodzeń. On oczywiście nie miał zielonego pojęcia, o tym, że gdzieś tam na jego posesji się też te macewy znajdowały – informuje Dobrawa Skonieczna-Gawlik z Wydziału Kultury i Promocji Miasta UM Sosnowiec.