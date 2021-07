W księgarnianych zakamarkach – wycieczka do Księgarni Bookszpan

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – organizator wakacyjnego projektu „Akcja-ilustracja, czyli kreatywne lato z biblioteką” - serdecznie zaprasza do udziału w wycieczce do Księgarni Bookszpan w Sosnowcu (Centrum Handlowe Auchan), która odbędzie się w czwartek 22 lipca 2021. Udział w wycieczce jest bezpłatny – obowiązują zapisy.

Czy wizyta w Księgarni może okazać się jedną z najlepszych wakacyjnych przygód? Oczywiście, że tak! Na co dzień Księgarnia kojarzy nam się z książkowymi zakupami. Jednak to miejsce skrywa również wiele ciekawych sekretów. Można się w niej także doskonale bawić!

Uczestnicy wycieczki zostaną oprowadzeni po tajemniczych księgarnianych zakamarkach

Wezmą również udział w specjalnie przygotowanych konkursach i zabawach. Dopełnieniem wycieczki mogą być również udane książkowe zakupy.

- Zapraszamy gorąco do udziału w wyprawie. Będzie naprawdę wesoło i ciekawie. Może nawet, pomiędzy regałami, uda nam się spotkać prawdziwego mola książkowego - zachęca Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu.

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową i zgodę (do pobrania TUTAJ) należy przesłać na adres promocja@biblioteka.sosnowiec.pl lub dostarczyć osobiście do Działu Instruktażu i Promocji w Zagłębiowskiej Mediatece (ul. Kościelna 11, poziom II). Ilość miejsc ograniczona. Każde dziecko musi posiadać bilety autobusowe na przejazd do Centrum Auchan i z powrotem. Ewentualne zakupy, dzieci mogą robić tylko na swój koszt.