Ukradł pojazd niepełnosprawnemu. Szybko rozpoznali go policjanci

Sosnowieccy policjanci ustalili i zatrzymali sprawcę kradzieży pojazdu dla osoby niepełnosprawnej, do jakiej doszło w nocy 14/15.04.2020 r. Już kilka dni po jej dokonaniu odnaleźli utracony przez chorego mężczyznę samochód. Twarz sprawcy, którą zobaczyli na nagraniu jednego zabezpieczonych w tej sprawie monitoringów, była im doskonale znana.

Zatrzymanie mężczyzny było już tylko kwestią czasu

Do kradzieży pojazdu doszło w nocy 14/15.04.2020 r. na jednej z ulic centrum miasta. Niepełnosprawny mężczyzna zgłosił ją już następnego dnia. Policjanci szybko odnaleźli skradziony samochód - sprawca zdążył wymontować z niego akumulator. Kiedy kryminalni zaczęli przeglądać zapisy monitoringów zabezpieczone do sprawy, na ekranie pojawiła się doskonale znana im twarz. 27-letni mieszkaniec Sosnowca był już w przeszłości wielokrotnie karany - za kradzieże skuterów, wymuszenia rozbójnicze, a także ataki na policjantów. Wytropienie go było teraz już tylko kwestią czasu. Policjanci zatrzymali go na jednej z giełd na terenie aglomeracji śląskiej. Śledczy wiedzą, że sprawa jest rozwojowa, ponieważ podczas zatrzymania mężczyzna miał przy sobie wiele rzeczy (odzieży, butów, narzędzi), których pochodzenia nie był w stanie logicznie wytłumaczyć. Trwają ustalenia skąd pochodzą zabezpieczone przedmioty. Policjanci zabezpieczyli u sprawcy również pieniądze na poczet przyszłych kar. Za samą tylko kradzież samochodu może mu grozić 10 lat więzienia