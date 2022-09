Tymon Tymański – wrześniowa odsłona Przestrzeni Słowa 2022

15 września 2022 o godz. 18.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11) w ramach 2. edycji Przestrzeni Słowa odbędzie się szczególne wydarzenie, w którego centrum znajdzie się postać Tymona Tymańskiego, jednej z najbardziej elektryzujących i nieszablonowych osobowości kultury polskiej. Poza brawurowym koncertem „One Man Show” odbędzie się także spotkanie z artystą, promujące jego niedawno wydaną książkę „Sclavus”, nominowaną do prestiżowej Nagrody Literackiej Nike. Spotkanie poprowadzi Szymon Kloska. Wstęp wolny.

TYMON TYMAŃSKI

Tymon Tymański (ur. 1968 r.) – songwriter, multiinstrumentalista, producent muzyczny, prozaik, poeta, scenarzysta, dramaturg oraz aktor. Artysta totalny. Na gitarze klasycznej zaczął grać jako ośmiolatek. Studiował anglistykę na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie poznał poetów formacji artystycznej TotArt. Jest współtwórcą zespołu Miłość, który święcił sukcesy w latach 90. i zespołu Kury. W 2002 r. powołał do życia grupę Tymon & The Transistors. Za muzykę do filmu Wojciecha Smarzowskiego „Wesele” otrzymał nagrodę Orła. Od 2006 r. do 2009 r. razem z Jackiem Dehnelem i Maciejem Chmielem prowadził w TVP1 „Łossskot!", kulturalny program telewizyjny. Tymański był też jurorem w 11. edycji programu Polsatu „Must Be the Music. Tylko muzyka" (2016) oraz uczestnikiem drugiej edycji reality show TVN „Azja Express" (2017). W 2013 ukazała się autobiografia twórcy „ADHD”, książka w formie wywiadu, który przeprowadził z artystą Rafał Księżyk. W grudniu 2021 Tymon Tymański opublikował książkę „Sclavus”, która została nominowana do prestiżowej Nagrody Literackiej Nike.

„SCLAVUS”

Książka, w której Tymon Tymański opowiada historię jednej z najbarwniejszych grup artystycznych lat 80. XX wieku – trójmiejskiej Formacji TotArt. Rozpoznaje i przywołuje legendarne postaci, opisuje happeningi i akcje, wciąga w świat własnych literackich fascynacji i muzycznych olśnień. Książki Tymańskiego nie należy postrzegać jak kolejnej literackiej biografii artystycznej. To pełnowartościowa beletrystyka, napisana brawurowo, z doskonałym wyczuciem i rozumieniem języka, pełna autoironicznego poczucia humoru. Artysta wprowadza nas w świat duchowych odkryć, głębokich przyjaźni, seksualności i nieprawdopodobnych wizji.

Z tła opowieści prześwieca panorama Gdańska lat 80. i 90., którą autor odmalowuje, nie stroniąc od politycznych docinek i zakulisowych anegdot. W książce Tymona spotykają się ci, którzy historię pisali, i ci, o których ona milczy. Jest tu Lech Wałęsa i Tomek Wilmowski, anarchiści i buddyści, prałat Jankowski i niezapomniany mazurski minstrel Jasiu Karabin. Literatura, która wymyka się wszelkim definicjom.

SZYMON KLOSKA

Szymon Kloska (ur. 1976 r.) - krytyk i aktywista literacki. O książkach opowiada w radiu i telewizji, czasami pisuje w prasie drukowanej i innej. Prowadził liczne programy telewizyjne i audycje o literaturze, m.in. „WOK – Wszystko o Kulturze”, „Książki na Lato” i „Myślnik”. Od przeszło dekady współprowadzi audycję „Piątka z literatury” w RMF Classic. Wieloletni pracownik Instytutu Książki, od stycznia 2017 roku związany z programem Kraków Miasto Literatury UNESCO. Współtwórca Festiwalu Literatury dla Dzieci. Rzecznik Nagrody Literackiej Gdynia i kurator Festiwalu Miasto Słowa, który towarzyszy nagrodzie.

PRZESTRZEŃ SŁOWA

2. edycja międzynarodowego i interdyscyplinarnego festiwalowego cyklu Przestrzeń Słowa odbywa się od marca do października 2022 pod hasłem „Nieznane”. Obejmuje comiesięczne wielowątkowe wydarzenia oraz październikowy Festiwal Przestrzeń Słowa (20-29 października). Do tej pory w ramach Przestrzeni Słowa 2022 wystąpili m.in. Wojciech Waglewski, Andrzej Sosnowski, Jakub Wiśniewski, odbyły się też koncerty zespołów Kirszenbaum oraz Andrzej Sosnowski & Chain Smokers. W październiku podczas Festiwalu Przestrzeń Słowa wystąpią m.in. Rod Mengham (Anglia), Ewa Lipska, Tadeusz Sławek, Ryszard Koziołek, Rafał Księżyk, Andrzej Muszyński, Urszula Honek i Grzegorz Kazimierczak. Odbędą się także koncerty legendarnej grupy Variete, Marcina Świetlickiego z zespołem Morświn, fantastycznego brytyjskiego songwritera Luka De-Sciscio (Anglia) oraz zespołu Psie Lico.

Pierwsza edycja Przestrzeni Słowa odbywała się w roku 2021, a wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. autor legendarnego „Trainspotting” – Irvine Welsh (Szkocja), Jurij Andruchowycz (Ukraina), Chulud Szaraf (Syria), Hatif Janabi (Irak), Artur Rojek, Wojciech Bonowicz, Tomasz Różycki i inni.

Honorowy patronat nad Przestrzenią Słowa 2022 objęli: Prezydent Miasta Sosnowca – Arkadiusz Chęciński i Rektor Uniwersytetu Śląskiego – prof. Ryszard Koziołek.

Wstęp na wszystkie wydarzenia Przestrzeni Słowa jest bezpłatny.