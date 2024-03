Trzy sosnowieckie szkoły z nowymi halami sportowymi

Jeszcze w tym roku społeczność trzech sosnowieckich szkół powinna się cieszyć z nowych, wielofunkcyjnych hal sportowych. Będzie to efekt realizacji wartego kilkanaście milionów złotych programu Olimpia. Hale powstaną przy szkołach w Milowicach, Starym Sosnowcu oraz Klimontowie.

Zgodnie z obietnicą hala powstanie przy szkole podstawowej nr 12 przy ul. Baczyńskiego w Milowicach. Zostanie wybudowana nad obecnym boiskiem o nawierzchni poliuretanowej, która zostanie również wyremontowane. Taka nawierzchnia zostanie również zastosowana w pozostałych dwóch obiektach.

Budowa hal przy ZSO nr 3 (ul. Piłsudskiego, Stary Sosnowiec) oraz przy SP 25 w Klimontowie będzie nieco bardziej skomplikowana. W tych przypadkach wykonawca będzie najpierw musiał zlikwidować betonową nawierzchnię i w ich miejscu wybudować hale.

Elementem wyróżniającym inwestycje będą mobilne strzelnice laserowe (wirtualne) na minimum cztery stanowiska strzeleckie. Instalacje mają być możliwe do rozkładania i instalowania na samej hali na czas prowadzenia zajęć strzeleckich.

Na budowę hal miasto pozyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na kwotę prawie 7 mln zł.

– Choć przetarg nie jest jeszcze rozstrzygnięty to już możemy mówić o sporym zainteresowaniu. Jeśli nie zdarzy się nadzwyczajnego to wszystko powinno się zamknąć w kwocie ok. 15 milionów złotych. Czyli miasto z własnego budżetu dołoży ok 8 mln zł – wyjaśnia prezydent Sosnowca.