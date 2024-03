Ministerstwo dofinansuje zagłębiowski Teatr Zagłębia

387 tysięcy złotych dofinansowania pozyskał Teatr Zagłębia. To środki z programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które trafią do sosnowieckiej instytucji z przeznaczeniem na produkcję spektakli i wyposażenie akustyczno-oświetleniowe.

Teatr Zagłębia z dofinansowaniem

- Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo to wspaniała wiadomość. Dzięki ministerialnemu wsparciu będziemy mogli zrealizować swoje plany repertuarowe, ale też zadbać o niezbędny sprzęt, który będzie potrzebny szczególnie w czasie naszej przebudowy – mówi Iwona Woźniak, dyrektorka Teatru Zagłębia.

Z programu „Teatr” do sosnowieckiej instytucji trafi 67 tys. zł. z przeznaczeniem na produkcję spektaklu o roboczym tytule „Sostal, czyli herstorie budowy Sosnowca” w reżyserii Katarzyny Szyngiery. To będzie opowieść na podstawie tekstu Weroniki Murek o historii sosnowieckich i zagłębiowskich kobiet z początku XX, głównego okresu formowania się miasta Sosnowca. Na nowo przypomniane historie po raz pierwszy zostaną zaprezentowane w wersji scenicznej.

– Tworzymy taki spektakl, bo widzimy potrzebę powstawania nowych źródeł dumy lokalnej pośród mieszkańców Sosnowca i Zagłębia Dąbrowskiego. To też nasz kolejny etap konsekwentnie rozwijanej linii programowej Teatru Zagłębia – wyjaśnia dyrektorka. Spektaklowi towarzyszyć będzie cykl wykładów pogłębiających tło historyczne oraz pakiet działań teatralno-pedagogicznych przeznaczonych dla młodzieży.

Z kolei 40 tys. zł z programu „Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży” przeznaczanych zostanie na realizację spektaklu ruchowego dla przedszkolaków. Projekt powstanie we współpracy z Przystankiem Otwartej Kultury w Sosnowcu i przy konsultacjach dzieci z Przedszkola nr 33 w Sosnowcu. Celem jest rozwój sztuki dla przedszkolaków i ich opieków w duchu włączającego i nowoczesnego teatru dla dzieci, inspirowanego metodami pedagogiki teatru i nowej choreografii dla rodzin. W trakcie pracy artyści będą czerpali inspiracje od swoich małych widzów, konsultując swoje pomysły na działania z dziećmi. „Literówka” zostanie poświęcona wizualnemu i choreograficznemu potencjałowi liter, nie rezygnując jednocześnie z edukacyjnej funkcji teatru, jaką dla tej grupy wiekowej jest nauka alfabetu. Pomysł na spektakl był rozwijany podczas 2. edycji rezydencji artystycznych Sztuka się robi_inkubator teatralny organizowanych przez Teatr Miniatura w Gdańsku.

I największa kwota, czyli 280 tys. zł pozyskanych w programie „Infrastruktura kultury”, przeznaczona zostanie na doposażenie sprzętu akustycznego i oświetleniowego.

Zmiany w sosnowieckim teatrze

– Teatr Zagłębia w niedługim czasie będzie przechodził proces rozbudowy o nową przestrzeń sceniczną i – równocześnie – gruntowny remont zabytkowego obiektu. W tym czasie będziemy grać w formie wyjazdowej, nierzadko w dwóch miejscach jednocześnie. Sytuacja ta spowoduje większe zapotrzebowanie na sprzęt, w tym zestawy głośników, mikroportów i całego zaplecza akustycznego i świetlnego – wyjaśnia Iwona Woźniak.

Dlatego Teatr Zagłębia wnioskował o dofinansowanie doposażenia instytucji w kompatybilne z aktualnymi monitory sceniczne, większą ilość mikrofonów nagłownych, baz oraz końcówek mocy, a także kompatybilnego z obecnym zestawu oświetlenia scenicznego.

Z uwagi na to, że rozbudowa Teatru Zagłębia wymaga zamknięcia go na kilka lat i przeniesienia do tymczasowej siedziby (co wiąże się z ogromnym przedsięwzięciem logistycznym, czyli demontażem i zabezpieczeniem całego zaplecza teatralnego) przyznana dotacja umożliwi też zabezpieczenie sprzętu w profesjonalnych skrzyniach, dzięki czemu uniknie się zniszczenia go w transporcie.