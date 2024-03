Nie daj się oszukać na BLIK-a!

Policjanci apelują - zanim przekażesz danej osobie kod BLIK, upewnij się, że za prośbą o pomoc finansową nie kryje się oszust. Przestępcy, próbując wyłudzić od nas pieniądze, wymyślają różne historie o chwilowym braku środków, które rzekomo oddadzą w najbliższym czasie. Bądźmy ostrożni - byśmy nie stali się ich ofiarą!

Oszuści wykorzystują BLIK do oszustw

Policjanci kolejny raz ostrzegają przed oszustami. Ci stale to wymyślają coraz to nowe metody, by nieuczciwie się wzbogacić. Ostatnio coraz częściej słyszymy o oszustwie metodą na „BLIKa”. W dzisiejszych czasach modne są transakcje za pośrednictwem Internetu oraz płatności za pomocą kodów Blik. Rzeczywiście jest to bardzo wygodna alternatywa dokonywania zakupów, gdyż bez wychodzenia z domu możemy kupić interesujący nas towar lub sprzedać rzecz, która nie jest już nam potrzebna. Oszustwo metodą na BLIK polega na włamaniu się i przejęciu konta na portalu społecznościowym oraz proszeniu za pomocą komunikatora znajomych właściciela konta o udostępnienie kodu BLIK.

Osoba, logując się do swojego banku, wygeneruje w aplikacji kod do płatności telefonem, a następnie przekazuje go „znajomemu”. Niestety w przeciwieństwie do płatności przelewem, transakcji dokonanych za pomocą tego kodu nie można już cofnąć, gdyż przestępca od razu wpisuje podany kod BLIK w bankomacie i wypłaca z niego pieniądze. Co prawda, właściciel konta musi potwierdzić transakcję, ale robi to wierząc, że pomaga swojemu znajomemu, który znalazł się w potrzebie. Zanim prześlesz kod upewnij się, że osoba, która o niego prosi, faktycznie jest tą za kogo się podaje. Weryfikacja wiadomości, to pierwsza czynność, którą należy zrobić, by uchronić nasze pieniądze. Korzystanie z płatności online może być łatwe i wygodne, jeśli przestrzega się kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa: