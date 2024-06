Trwa rekrutacja na półkolonie w Teatrze Zagłębia. Sprawdźcie szczegóły!

Urząd Miejski w Sosnowcu i Teatr Zagłębia zapraszają dzieci w wieku 8-12 lat na “Lato w teatrze” pod hasłem „Legenda o Sośnie z Sosnowca”!

Legenda o Sośnie z Sosnowca

Jak twierdzą organizatorzy, każdy region ma swoje unikalne opowieści, ale miejskie legendy tworzone przez dzieci to prawdziwa rzadkość. W trakcie teatralnych poszukiwań, wycieczek do Egzotarium i pobliskich parków uczestnicy będą się inspirować elementami różnych kultur i ekosystemów z całego świata. Oczywiście nie zabraknie odwołań do kultury regionalnej. Podczas projektu puścimy wodze fantazji i pozwolimy sobie zachowywać się dziko, radośnie, a nawet błazeńsko! Na koniec wkroczymy na scenę i przejmiemy Teatr Zagłębia, by dla naszych bliskich przygotować specjalne wydarzenie teatralne. Żeby sprostać temu zadaniu, potrzebujemy Was i waszej wyobraźni!

– Czy znacie Legendę o Sośnie z Sosnowca? Cóż, my też nie. Dlatego w trakcie letnich warsztatów podejmiemy się doniosłego zadania, jakim jest odkrycie tajemnic naszego miasta i stworzymy własną opowieść o tajemniczym drzewie, które próbuje poznać swoje korzenie – przekazują organizatorzy.

Wiek uczestników: 8-12 lat

8-12 lat Kiedy: 8 – 21 lipca 2024 w godz. 10:00-16:00 (w soboty zajęcia będą krótsze)

8 – 21 lipca 2024 w godz. 10:00-16:00 (w soboty zajęcia będą krótsze) Gdzie: Teatr Zagłębia w Sosnowcu

Teatr Zagłębia w Sosnowcu Opłata: 100 zł

Jak zapisać dziecko na półkolonie „Lato w teatrze”?

Wypełniony przez opiekunów formularz: Liczba miejsc ograniczona. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w pełnym 2-tygodniowym cyklu zajęć. Wpisowe na całe półkolonie to 100 zł (szczegóły dotyczące płatności będą przekazane wraz z potwierdzeniem o zakwalifikowaniu się uczestniczki/uczestnika na półkolonie). Informacji o projekcie udziela Jolanta Nina Wolska-Pruszkowska, 796 644 002, edukacja@teatrzaglebia.pl

Lato w teatrze to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program „Lato w Teatrze”

Lato w teatrze to ogólnopolski program wspierający samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe w tworzeniu młodym ludziom okazji do doświadczania teatru w miejscu, w którym żyją. Lato w teatrze bazuje na idei teatru jako formy spotkania. Program działa na rzecz rozwoju środowiska osób zajmujących się edukacją teatralną oraz animacją kulturalną i społeczną. Organizatorem programu jest Dział Pedagogiki Teatru Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, warsztatów i spotkań związanych z pedagogiką teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym.

Konkurs grantowy pozwala wyłonić najciekawsze projekty dwutygodniowych wakacyjnych warsztatów o charakterze teatralnym dla dzieci i młodzieży. Realizowane projekty mają pokazać młodym ludziom, że teatr jest miejscem dla każdego – można w nim tworzyć, poznawać innych ludzi i odkrywać różnorodność otaczającego świata. Spośród zgłoszeń, wybrane zostają te, które wykorzystują metody twórcze do rozwijania kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, pozwalają im odkrywać i wykorzystywać swój potencjał i dzielić się z publicznością własnym przekazem. Projekty realizują zespoły, które dbają o podmiotowe traktowanie młodych ludzi oraz czuwają nad przebiegiem procesu grupowego – i nie zapominają, że przy tym wszystkim, można się dobrze bawić!

W aktualnej 17. edycji programu dofinansowanie otrzymało 35 ośrodków z całej Polski – 16 organizacji pozarządowych i 19 samorządowych instytucji kultury, aż 24 projekty zostaną przeprowadzone w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców!