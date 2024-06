Nowy odcinek Bibliotalku – posłuchajcie fascynującej rozmowy z Szymonem Kusiem!

Kolejny odcinek podcastu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu już czeka na słuchaczy. Z audycją zapoznać się można bezpłatnie m.in. za pośrednictwem kanału YouTube sosnowieckiej Biblioteki.

Słuchacze zostaną wprowadzeni w świat deskorolkarzy

W najnowszym odcinku podcastu Bibliotalk, prowadzonego przez Tomka Szymczyka, zapraszamy na fascynującą rozmowę z Szymonem Kusiem, koordynatorem projektu Mediateka Skate Festival. To unikalne wydarzenie, trwające cały miesiąc, zagłębia się w świat deskorolkarzy i otwiera go dla wszystkich. Z rozmowy dowiemy się, skąd wzięła się deskorolka i jakie są jej początki. Odkryjemy także, czy deskorolka to tylko sport, czy może styl życia, oraz czy każdy może spróbować swoich sił na desce. Szymon Kuś opowie o bogatym programie Mediateka Skate Festival. W trakcie festiwalu odbędą się m.in. rozmowy z ludźmi ze świata deskorolki, gdzie będzie można posłuchać inspirujących historii i poznać pasjonatów tego sportu. Nie zabraknie również pokazów filmów o tematyce sportowej. Odwiedzający bibliotekę mogą również obejrzeć dwie megaciekawe wystawy z deskorolką w roli głównej.

Zawody skaterów na zakończenie festiwalu

Dodatkową atrakcją będą zawody sportowe, które stanowią finał festiwalu. To wyjątkowa okazja, aby zobaczyć najlepszych skaterów w akcji i poczuć emocje związane z rywalizacją na najwyższym poziomie. Zapraszamy do wysłuchania tego wyjątkowego odcinka, który przeniesie Was w świat deskorolek i pokaże, że to coś więcej niż tylko deska na kółkach.

„Bibliotalk” – każdy mieszkaniec Sosnowca znajdzie coś dla siebie

„Bibliotalk” to projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu i Kuriera Miejskiego. W podcaście rozmawiamy na tematy związane z szeroko rozumianą kulturą. W centrum uwagi znajdują się: literatura, kino, muzyka, seriale, sztuka i wiele innych. Różnorodności tematów wtóruje niezwykle ciekawy dobór gości. Wśród rozmówców znajdują się bibliotekarze, filmoznawcy, kulturoznawcy, menadżerowie kultury, filolodzy i artyści.

„Bibliotalk” nie jest kolejną poważną i sztywną audycją internetową dla koneserów. Audio-rozmowy sosnowieckiej Biblioteki skupiają się na aktualnych zjawiskach kulturalnych, a wyróżniają je: Swoboda w ujęciu tematów, lekki i przyjemny charakter wymiany myśli i poglądów, a także pasjonujące dyskusje prawdziwych miłośników kultury. Nie brakuje ciekawostek, recenzji, poleceń.