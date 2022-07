THOR zatrzęsie wszystkimi kinami Helios!

W najbliższy piątek we wszystkich kinach Helios zrobi się gorąco i potężnie zagrzmi! Multipleksami zawładnie Thor Bóg Piorunów i jedynie małe, ale śmiałe Minionki będą w stanie dorównać mu kroku w walce o serca publiczności. Wyścig o najlepszy film tego lata trwa, a sieć Helios z myślą o kinomanach uruchomiła akcję promocyjną „Kino na wakacje taniej przez aplikację”. Bilety zakupione przez aplikację mobilną HELIOS dostępne są w bardzo atrakcyjnej cenie na dowolnie wybrany film, bez względu na dzień zakupu. Pozostaje tylko zainstalować aplikację i rozpocząć wakacyjne szaleństwo z Heliosem, które potrwa do ostatniego dnia sierpnia.

„Thor: Miłość i Grom”

„Thor: Miłość i Grom” wytwórni Marvel ukazuje Boga Piorunów w obliczu wyzwania, z jakim dotąd się nie zetknął - konieczności znalezienia wewnętrznego spokoju. Jednak na emeryturę nie pozwoli Thorowi przejść galaktyczny zabójca Gorr Rzeźnik Bóstw pragnący wymordować wszystkich bogów. Aby się mu przeciwstawić, Thor wzywa na pomoc Królewską Walkirię oraz Korga. W ich szeregach pojawia się także Jane Foster, która - ku zdziwieniu Thora - posługuje się jego magicznym młotem, Mjolnirem, nie gorzej niż on sam. Razem wyruszają w pełną niebezpieczeństw kosmiczną podróż, by rozwiązać zagadkę zemsty Rzeźnika Bóstw i powstrzymać go, nim będzie za późno. Reżyserem filmu jest Taika Waititi. W wybranych kinach Helios pioruny i wejście Thora zagrzmią w technologii Dolby Atmos i będzie je widać także w technologii 3D. Niesamowita porcja doznań pozwoli być jeszcze bliżej całej akcji!

"Minionki: Wejście Gru"

Od tygodnia w kinach Helios zrobiło się ekstremalnie żółto. Kina opanowały Minionki, a polscy widzowie kolejny raz udowodnili jak bardzo kochają małe niegrzeczne stworki. W premierowy weekend do kin przyszło ponad pół miliona widzów - to istne żółte szaleństwo! W najnowszej części zatytułowanej „Minionki: Wejście Gru” kinomani zobaczą w końcu historię narodzin największego złoczyńcy świata – Gru! Jego pierwszego spotkania z Minionkami i ich niecnych planów przejęcia władzy nad światem. Razem zbudują pierwszą kryjówkę, zaprojektują niezwykła broń i w końcu wykonują pierwsze misje... Tej opowieści nie może przegapić żaden fan tej kultowej serii, ani sympatycy animacji, która stoi tu na najwyższym poziomie!

"Elvis"

„Elvis” w dalszym ciągu cieszy się dużym powodzeniem i magnetycznie przyciąga widzów do kin Helios. Światła skierowane są na scenę otwierając przed wszystkimi historię jego burzliwej kariery. Rozmach jaki towarzyszy tej produkcji jest wręcz niewiarygodny. Austin Butler jest urodzony do roli Elvisa podobnie jak Tom Hanks, którego rzemiosło aktorskie nie przestaje zadziwiać. Trzon fabuły opiera się na ponad 20-letniej relacji Elvisa z jego managerem Pułkownikiem Parkerem, a w tle pojawiają się nie mniej ważne postacie z życia Presleya, które kochał ponad życie i były dla niego inspiracją. Doskonałe kino, które naprawdę warto zobaczyć.

"Top Gun: Maverick"

„Top Gun: Maverick”, króluje nie tylko w przestworzach, ale i w kinach na całym świecie. Wyniki filmu są oszałamiające i idą na przekór prognozom najlepszych analityków w branży! Ten film to fenomen. Są kraje, takie jak Japonia, gdzie film jest szósty tydzień z rzędu królem oglądalności. Wszystko za sprawą obłędnego scenariusza, kunsztu aktorów, wspaniałej ścieżki dźwiękowej i efektów specjalnych, które tworzą z tego filmu najlepsze kina akcji tego lata! Widzów, którzy jeszcze nie lecieli z Maverickiem, kina Helios zapraszają na odlotowe seanse do wszystkich kin.

"Ennio"

11 lipca to ważna data na repertuarowej mapie kin Helios bowiem tego dnia Giuseppe Tornatore - wieloletni przyjaciel Ennio Morricone - zabierze widzów w piękną, osobistą podróż szlakiem życia i dokonań muzycznych dla świata filmu. Film „Ennio” to blisko trzygodzinna wyprawa, która poruszy serca niejednego widza, a prawdziwych fanów kina i muzyki zabierze na jeszcze jedno spotkanie z Mistrzem! Przed projekcją filmu zostanie wyświetlony specjalny materiał przygotowany przez dziennikarkę radia RMF Classic – Magdalenę Juszczyk. Będzie dotyczył muzyki i kariery Ennio Morricone, a widzowie zobaczą w nim studio RMF Classic i warszawskie kino Helios w Blue City.

"Krime Story. Love Story"

14 lipca kinomani znajdą się w samym środku gangsterskich porachunków za sprawą filmu „Krime Story. Love Story”. Historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, opisana w książce rapera Marcina „Kaliego” Gutkowskiego, jest jak współczesna ekranizacja „Romea i Julii”. Miasto gniewu, a w nim dzielnica, w której nikt nie ma lekko... Doborowa obsada i muzyka to mocne atuty tego filmu.

