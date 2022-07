Brutalna napaść na starszego mężczyznę

Sosnowieccy policjanci potrzebowali zaledwie kilku godzin, żeby ustalić tożsamość i zatrzymać dwóch sprawców brutalnego napadu na starszego mężczyznę w centrum miasta. Napastnicy prawdopodobnie obserwowali wypłacającego pieniądze w banku 72-latka i chwilę później napadli go, dotkliwie pobili, a następnie okradli. Kryminalni odzyskali w większości zrabowaną gotówkę, która wróci do właściciela.

Dwójka młodych mężczyzn napadła i okradła seniora

Policjanci otrzymali zgłoszenie, że w centrum miasta doszło do napadu. Wchodzącego do przejścia podziemnego seniora zaatakowało dwóch młodych mężczyzn. Po brutalnym pobiciu, napastnicy zabrali mu 10 tysięcy złotych, które chwilę wcześniej 72-latek wypłacił w banku. Pokrzywdzony trafił do szpitala, a policjanci zajęli się sprawą i już kilka godzin później ustalili, a następnie zatrzymali sprawców.

Przy 25 i 13-latku z Sosnowca stróże prawa odnaleźli 6,3 tysiąca złotych oraz telefony komórkowe, które, jak ustalili śledczy, zostały przez nich zakupione za część zrabowanej gotówki. Młodszy z napastników trafił do policyjnej izby dziecka, a starszy do aresztu.

25-latkowi przedstawiono zarzut rozboju, za co może mu grozić do 12 lat więzienia. Sąd tymczasowo aresztował go na 3 miesiące. O losie 13-latka zadecyduje natomiast sąd rodzinny, którego sędzia już podjął decyzję o umieszczeniu go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.