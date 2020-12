Teatr Zagłębia na święta

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Grudzień to czas otwierania kalendarzy adwentowych, gonitwy za prezentami i odliczania dni do Świąt. Teatr Zagłębia ma kilka pomysłów na to, jak w tym odliczaniu nam towarzyszyć.

Postanowiliśmy umilić grudzień i dać naszym widzom odrobinę teatru w te Święta. Nie możemy spotkać się na żywo, ale od czego mamy platformę VOD? – mówi Roksana Buchta z sosnowieckiej instytucji.

Platforma VOD Teatru Zagłębia funkcjonuje od dwóch tygodni

W tym czasie zrealizowano kilka transmisji na żywo, które łącznie obejrzało ponad 900 osób. Również w okresie świątecznym zespół Teatru może zagościć w domach swoich widzów. Stanie się to za sprawą spektaklu „Opowieść wigilijna” w reż. Justyny Łagowskiej oraz wspólnego kolędowania.

„Opowieść wigilijna” to klasyczna świąteczna historia o przemianie skąpca nad skąpcami – Ebenezera Scrooge'a. Spektakl jest pełną ciepła, otuchy oraz świątecznych piosenek propozycją dla całych rodzin. Transmisje na żywo wprost z teatralnej sceny zaplanowane są w dniach 15-17 grudnia o godz. 10:00, a nagranie przedstawienia będzie dostępne od 24-27 grudnia. Koszt dostępu to 10 zł.

Naszą coroczną tradycją jest również wspólne kolędowanie, na które zapraszamy widzów nieprzerwanie od kilku lat. Mimo niesprzyjających okoliczności, nie rezygnujemy z tego w tym roku – dodaje Roksana Buchta.

W niedzielę, 20 grudnia o godz. 12:00 na platformie VOD każdy widz będzie mógł dołączyć do wspólnego kolędowania bezpłatnie. Na scenie Teatru Zagłębia pojawią się aktorzy i aktorki sosnowieckiej instytucji, którzy zaprezentują swoje ulubione kolędy. Program, podobnie jak w roku ubiegłym, przygotuje Przemysław Kania.

Wszystkie informacje o spektaklach oraz wydarzeniach towarzyszących znajdują się na stronie http://www.vod.teatrzaglebia.pl