Tak się ratuje drzewa przed wycinką

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Starych drzew zgodnie z przysłowiem się nie przenosi, ale są sytuacje gdy można, a nawet trzeba zdecydować się na taki ruch. Dzięki temu nowe życie otrzyma ponad 30 drzew w Sosnowcu.

- Dziś rozpoczęła się operacja przenoszenia drzew z okolic przebudowywanego Egzotarium i posadowienie ich w nowych lokalizacjach. – Mówiąc wprost uratowaliśmy w ten sposób kilkadziesiąt drzew przed wycinką – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Jarzębiny, klony, jarząby szwedzkie, śliwowiśnie, wiśnie ozdobne, a także orzech trafią na skwery w niedalekim sąsiedztwie nowo budowanego Egzotarium. – Nie jest to łatwa operacja, ale postanowiliśmy skorzystać z okazji i dać drzewom drugie życie. We wtorek za pomocą specjalistycznego sprzętu zostało wyjętych z ziemi trzynaście drzew, w kolejnych dniach w nowe lokalizacje trafią pozostałe drzewa. Po konsultacjach z fachowcami w tej dziedzinie wiedzieliśmy, że początek listopada to dobry czas na takie przedsięwzięcie – dodaje Jeremiasz Świerzawski, zastępca prezydenta Sosnowca odpowiedzialny m.in.: za inwestycje w mieście.

Uratowane drzewa mają od trzech do dziesięciu metrów wysokości, a ich wiek to cztery do dwunastu lat.