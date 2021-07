SZCZEPanek ruszył w miasto. W mobilnym punkcie szczepień można spisać się w NSP

Specjalny bus łączący mobilny punkt szczepień i Narodowego Spisu Powszechnego ruszył na ulice Sosnowca. W tym tygodniu będzie kursował do soboty, 31 lipca. Pojawi się w Zagórzu, Kazimierzu Górniczym, Śródmieściu i Środuli.

Jak poinformował na swoim Facebooku prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński, SZCZEPanek ruszył w trasę po mieście we wtorek 27 lipca. Mowa o busie, który jest jednocześnie mobilnym punktem szczepień i można się zaszczepić jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson, a także miejscem, w którym można spisać się w ramach Narodowego Spisu Powszechnego. Na podchodzących do szczepienia czeka bonus - zioła doniczkowe (do wyboru mięta lub lubczyk).

Pojazd jest klimatyzowany, a w pierwszym tygodniu pojawi się w kilku dzielnicach miasta. Będą to Zagórze, Kazimierz Górniczy, Śródmieście i Środula.

Do wzięcia udziały w akcji i odwiedzenia autobusu SZCZEPanek zachęcała we wtorek Katarzyna Dulęba z Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego, przekonując, że szczepienie nie zajmuje wiele czasu, a formalności są minimalne.

Arkadiusz Chęciński podczas inauguracji działalności mobilnego punktu szczepień przekazał, że w tej chwili w Sosnowcu zaszczepionych w pełni jest 103 tysiące osób, co przekłada się na 52,1 procent mieszkańców.

Rozkład jazdy SZCZEPanka do końca lipca wygląda następująco:

Środa, 28.07

11.00-14.00 al. Zwycięstwa – chodnik przy 3 Maja

14.00-18.00 Park im. J. Kuronia – obok „Muszelki”

Piątek, 30.07

11.00-14.00 Plac Papieski – obok pomnika

14.00-18.00 Środula – parking przy kładce

Sobota, 31.07

11.00-14.00 Park im. J. Kuronia – obok „Muszelki”

14.00-18.00 Stawiki – teren przed bramą główną Stadiony Ludowego

Pełnomocnik prezydenta, Anna Jedynak przekazała, że wszyscy chętni, którzy nie przystąpili jeszcze do Narodowego Spisu Powszechnego mogą to zrobić właśnie w SZCZEPanku, a pomogą w tym oddelegowani pracownicy urzędu.