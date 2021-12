Świąteczno-filmowy nastrój w kinach Helios!

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim zapach choinki i świątecznych przysmaków, wyczekiwanie na pierwszą Gwiazdkę i Świętego Mikołaja w rodzinnej atmosferze. Brakuje tylko dobrego filmu na dużym ekranie. Ale o to zadba sieć kin Helios, zapraszając wszystkich widzów na projekcje ze świątecznego repertuaru!

Kino Helios - Sosnowiec

„Matrix. Zmartwychwstania”

Środa 22 grudnia to dzień spotkania w Matrixie z Neo i Trinity. To kolejna grudniowa i długo wyczekiwana megapremiera! Tego filmu nie może przegapić żaden kinoman, a dla tych, którzy chcą sobie przypomnieć pierwszą część z serii Matrix Helios przygotował mini maratony, na które serdecznie zaprasza. Po pierwszych doniesieniach zza Oceanu teraz każdy kinoman będzie mógł potwierdzić czy rzeczywiście najnowszy Matrix jest najbardziej kontrowersyjnym filmem tego roku?! Z pewnością wyczuwalna będzie na ekranie chemia miedzy Trinity i Neo, a jak potoczą się ich dalsze losy? O tym będzie można przekonać się już za chwilę wchodząc w świat „Matrix. Zmartwychwstania”.

„W 80 dni dookoła świata”

Święta to idealny moment na kinową zabawę dla całej rodziny. Tak więc 25 grudnia kolejny raz widzowie duzi i mali mają szansę wyruszyć na przygodę swojego życia z bohaterami filmu „W 80 dni dookoła świata”. Brawurowy wyścig z czasem, mnóstwo zabawnych i zaskakujących zwrotów akcji tym razem w wykonaniu przezabawnego małpiszona i postrzelonej żaby imieniem Phileas. Któż nie chciałby przeżyć tego jeszcze raz...

„SING 2”

Helios przygotował jeszcze jeden prezent w nadchodzącym tygodniu. To będzie niesamowite wydarzenie filmowe i wielki powrót Bustera Moona, najsłynniejszego w dziejach kina misia koala! Tak! Roztańczona i rozśpiewana ekipa zwierzaków wraca na wielki ekran 21 stycznia 2022 roku, ale już teraz sieć kin Helios przygotowała dla swoich widzów pokazy przedpremierowe „SING 2” przez okrągły tydzień!

Buster wraz z przyjaciółmi marzą o występie na scenie teatru Crystal, ale do tego występu potrzebują w swoim składzie legendy rocka lwa Claya. Wyruszają na poszukiwanie lwa i przekonania go do powrotu na scenę. Marzenie Bustera o wielkim sukcesie staje się jednocześnie emocjonalnym przypomnieniem mocy muzyki, która leczy nawet najbardziej złamane serce. Ten film niewątpliwie poruszy miliony serc widzów, a po seansach wszyscy będą nucić piosenki przez kolejne miesiące.

Premiery to jedno, a na ekranach wciąż czekają na widzów filmy, które goszczą już jakiś czas. Idealny moment, aby nadrobić to, co umknęło uwadze widzów.

„Spider-Man. Bez drogi do domu”

Kto nie dał się złapać jeszcze w pajęczą sieć Spider-Mana niech nie zwleka. Ten film już po pierwszym weekendzie wyświetlania jest na liście hitów wszechczasów i trzeba go zobaczyć na wielkim ekranie! Spidey wpada, w jakich tarapaty nie było jeszcze w żadnym filmie z jego udziałem. Antagoniści nie dają za wygraną, ale na szczęście Spider-Man nie jest sam... To obowiązkowa pozycja na „liście filmów do zobaczenia” nie będąc nawet fanem komiksów. „Spider-Man. Bez drogi do domu”.

„CLIFFORD. Wielki czerwony pies”

Będąc w kinie warto też sprawdzić jak się miewa „CLIFFORD. Wielki czerwony pies” jak WIEEELKIM jest rozrabiaką i czy łatwo daje się wyprowadzać na spacer? Clifford zaprasza do kin merdając ogonem.

„MISIEK. Ekipa na wakacjach”

Pozostając w klimacie familijnym Helios ma do zaproponowania przygodę z kolejnym futrzakiem. Tym razem to słynny MISIEK polarny i jego fantastyczne grono przyjaciół. Zabiorą widzów na wakacje i poszukiwanie utraconej królewskiej korony, aż do Chin! Kto nie widział tej przygody niech zapnie pasy w kinie wybierając się na szaloną wyprawę w filmie „MISIEK. Ekipa na wakacjach”.

„Dziewczyn z Dubaju”

Starszym widzom Helios ma do zaproponowania natomiast podróż w dalekie kraje arabskie i tajemnice, jakie niesie za sobą historia „Dziewczyn z Dubaju”.

„Gwiazdka z maestro André Rieu”

Wśród projektów specjalnych 26 grudnia Helios przygotował dla sympatyków wydarzeń kulturalnych przepełnione świąteczno-noworoczną atmosferą magiczne show: „Gwiazdka z maestro André Rieu”. „Jingle Bells”, „O Holy Night”, „Oh Happy Day” czy „Mary’s Boy Child” to tylko niektóre hity, które będzie można usłyszeć w wykonaniu André, jego solistów, chóru gospel oraz Orkiestry Johanna Straussa.

„Truflarze”

27 grudnia w ramach cyklu Kino Konesera zostanie wyświetlony chwytający za serce dokument „Truflarze”. Bohatarowie filmu to grupa uroczych włoskich staruszków, dla których trufle to nie żyła złota, a przepis na szczęście, które każdego dnia odnajdują na nowo na szlakach piemonckich lasów wraz ze swoimi wiernymi psami.

„Najmro. Kocha, kradnie, szanuje”

30 grudnia cykliczne spotkania Kultura Dostępna zaprezentują spektakularne filmowe widowisko i jeden z najdroższych polskich filmów ostatnich lat „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje”. Komedia akcji i kryminalne love story inspirowane prawdziwą historią Zdzisława Najmrodzkiego, gwiazdora przestępczego półświatka, który 29 razy wymknął się władzom. Genialna obsada filmu gwarantuje rozrywkę na najwyższym poziomie.

Repertuar sieci kin Helios nigdy nie zawodzi.