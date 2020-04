Świadek ujął pijanego kierowcę w Sosnowcu

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy policjanci zatrzymali 38-letniego obywatela Ukrainy, który mając ponad dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu próbował prowadzić swój samochód. Mężczyzna został ujęty przez 63-letniego mieszkańca Sosnowca. Kiedy zobaczył policjantów, próbował uciekać.



63-letni mieszkaniec Sosnowca zauważył, że Volkswagen transporter jadący ulicą Będzińska porusza się nietypowo- pojazd jechał od krawędzi do krawędzi, stwarzając zagrożenie dla innych. Świadek powiadomił policję i postanowił śledzić auto. Kiedy się zatrzymało na jednej z bocznych ulic natychmiast podszedł do kierowcy, a kiedy wyczuł silną woń alkoholu szybko zabrał mu kluczyki. W tym momencie pojawili się już policjanci - kiedy sprawca ich zobaczył próbował uciekać, ale bezskutecznie. Okazało się, że jest obywatelem Ukrainy, nie ma stałego miejsca pobytu w Polsce, a w wydychanym przez niego powietrzu jest ponad dwa promile alkoholu. Jego prawo jazdy zostało zatrzymane, on sam trafił do aresztu, a pojazd został odholowany na policyjny parking. Za kierowanie pod wpływem alkoholu mężczyźnie może grozić do 2 lat więzienia.

To jeden z wielu zatrzymanych w ostatnim czasie pijanych kierowców. Tylko od początku kwietnia sosnowieccy policjanci zatrzymali aż 10 osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu lub narkotyków.