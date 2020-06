Pijany sprawca wypadku ujęty przez młodą kobietę

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy policjanci wykonywali przedwczoraj czynności na miejscu wypadku, do jakiego doszło na ul. Braci Mieroszewskich. Nietrzeźwy kierowca Peugeota, wioząc swoich dwóch również nietrzeźwych znajomych, najechał na bariery ochronne, a następnie wpadł na przeciwległy pas jezdni. Na szczęście nikt z uczestników nie odniósł poważniejszych obrażeń.

W powietrzu wydychanym przez kierowcę było ponad 3,6 promila alkoholu

Sosnowieccy policjanci przedwczoraj około godziny 00.30 otrzymali zgłoszenie, że na ul. Braci Mieroszewskich doszło do zdarzenia drogowego. Na miejscu oczekiwała 19-letnia mieszkanka Dąbrowy Górniczej, która ujęła pijanego sprawcę wypadku. Jego auto, nad którym stracił panowanie, w pewniej chwili wjechało w bariery oddzielające jezdnie i wypadło na przeciwległy pas ruchu. Podróżowało nim w sumie trzech mężczyzn. Jak się później okazało wszyscy byli kompletnie pijani. Kobieta widząc co się stało natychmiast wezwała służby. Policjanci przebadali kierującego Peugeotem 36-latka na zawartość alkoholu - w wydychanym przez niego powietrzu było go ponad 3,6 promila. Jego prawo jazdy zostało zatrzymane. Na szczęście okazało się, że żaden z uczestników zdarzenia nie odniósł w nim poważniejszych obrażeń. Pasażerów samochodu przewieziono do izby wytrzeźwień, ponieważ byli tak pijani, że nie byli by w stanie bezpiecznie samodzielnie dotrzeć do domu. Kierujący mieszkaniec Sosnowca, kiedy tylko wytrzeźwieje, zostanie przesłuchany. O jego dalszym losie zadecyduje prokurator.