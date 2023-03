Straż Graniczna zatrzymała 5 cudzoziemców. Wszyscy przebywali nielegalnie w Polsce!

W wyniku przeprowadzonych kontroli legalności pobytu na terytorium RP funkcjonariusze z PSG w Sosnowcu zatrzymali czworo obywateli Nigerii oraz jednego obywatela Iranu.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Sosnowcu nie próżnują

Cudzoziemcy przedstawili do kontroli swoje oryginalne paszporty, jednakże nie posiadali żadnego dokumentu uprawniającego ich do wjazdu lub pobytu. Mundurowi w toku prowadzonych czynności służbowych ustalili, że cudzoziemcy przybyli na terytorium strefy Schengen w 2022 roku z Ukrainy do Węgier. Następnie przez Francję, Niemcy lub Holandię przybyli do Polski. Jak się również okazało wszyscy, przebywając na terytorium Polski, nie posiadając do tego tytułu prawnego, złożyli do Wojewody Śląskiego wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy.

W związku z przebywaniem na terytorium naszego kraju, nie posiadając do tego tytułu pobytowego, cudzoziemcy zostali zatrzymani. Ponadto Komendant PSG w Sosnowcu wszczął wobec nich postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu.