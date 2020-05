Stawiki z nowym patronem!

Stawiki mają nowego patrona! To rodzinna firma z Sosnowca - Uni-Med Centrum Medyczno-Stomatologiczne.

Zostać nim można było biorąc udział w licytacji w trakcie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Poprzednio zwycięzcami byli, odpowiednio w 2018 i 2019 roku, Zespół Szkół Prywatnych "Twoja Przyszłość" oraz ObokMnie.pl.

Firma mieści się prz ul. Kukułek 45, a istnieje od 2004 roku. Świadczy kompleksowe usługi medyczne obejmujące zakres: podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), realizowanej przez lekarzy rodzinnych, wizyt domowych lekarzy rodzinnych, ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej (AOS), diagnostyki medycznej w bardzo szerokim zakresie, leczenia stomatologicznego w pełnym zakresie, rehabilitacji i fizykoterapii, dietetyki i higieny żywienia.

Dział stomatologii posiada mikroskop z tortem wizyjnym do precyzyjnego leczenia zębów oraz urządzenie (nóż ultradźwiękowy) do atraumatycznego leczenia chirurgicznego. Nasza placówka jest bardzo zinformatyzowana. Kontakt z lekarzem, poza tradycyjną wizytą w gabinecie, może się odbyć za pomocą systemów teleinformatycznych, np. połączenia audio-wideo Skype. Pacjent poprzez nasz dedykowany portal https://przychodnia.sosnowiec.pl może on-line złożyć deklaracje do POZ, sprawdzić dostępne terminy do lekarzy i się zarejestrować bez dzwonienia i wychodzenia z domu, zlecić przez internet e-recepty na stale przyjmowane leki wraz otrzymaniem kodów tych recept, a nawet odebrać wykonane badania laboratoryjne i samodzielnie dodać do swojej historii leczenia istotną dokumentację medyczną (np. wypis ze szpitala lub leczenie z innej placówki). Co więcej - upoważnionej osobie, np. innemu lekarzowi, pacjent może udostępnić swoją historię leczenia. Pacjenci otrzymują powiadomienia SMS o zbliżającej się wizycie, np. u dentysty.System dostępny jest również na urządzenia mobilne.