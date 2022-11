Stadion lekkoatletyczny przy al. Mireckiego zostanie gruntownie zmodernizowany!

Mający prawie 90 lat obiekt przejdzie kolejną już metamorfozę, tym razem za blisko 10 milionów złotych.

Stadion został zbudowany przez Miejski Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w 1934 roku. Po II wojnie światowej obiekt przejął Klub Sportowy Włókniarz. W skromnych warunkach odbywały się tam treningi sekcji lekkoatletycznej tego klubu.

W 2005 i 2009 roku stadion przeszedł niezbędną modernizację, m.in. położono tartanową bieżnię i zbudowano zadaszoną trybunę, powstało nowe zaplecze, budynek klubowy z parkingiem, magazyn sprzętu sportowego, a cały teren ogrodzono. Od tego czasu upłynęło już kilkanaście lat i obiekt wymagał gruntownego remontu.

Miastu udało się uzyskać 2,5 mln dofinansowania z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. I to maksymalna kwota dofinansowania jaką można było na ten cel otrzymać.

– Podstawowy wachlarz prac to wymiana oraz rozbudowa nawierzchni poliuretanowej, wymiana nawierzchni bieżni rozgrzewkowej, przebudowa zeskoczni istniejącej skoczni do skoku w dal i wymiana wyposażenia skoczni oraz budowa dwóch skoczni do skoku o tyczce oraz również dwóch do skoku wzwyż – wszystkie w nowej lokalizacji – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

– Na istniejącej rzutni do rzutu młotem i dyskiem zostanie zamontowane nowe wyposażenie rzutni oraz wymieniona istniejąca podbudowa. Podobnie będzie na rzutni do pchnięcia kulą, która również zostanie przeniesiona. Na obiekcie będzie można rozgrywać zawody rangi IVA: mistrzostwa Polski o ograniczonym programie, U16, mityngi międzynarodowe i ogólnopolskie. Inwestycja ma być gotowa w ciągu 9 miesięcy od dnia podpisania umowy – dodaje Tomasz Soska, zastępca dyrektora ds. inwestycji i remontów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji