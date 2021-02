Sosnowieckie Wodociągi: Łatwiej dokonasz płatności!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieckie Wodociągi wprowadziły dodatkowe rozwiązanie w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta eBOK ułatwiające płatności.

Sosnowieckie Wodociągi - nowa funkcjonalność w opłatach

Dotychczas klienci Sosnowieckich Wodociągów po zalogowaniu się do systemu eBOK mogli pobrać fakturę i zapłacić za nią po zalogowaniu się do swojego banku. Nowa funkcjonalność pozwala na wykonanie tych czynności przy użyciu operatora BlueMedia, który posiada status krajowej instytucji płatniczej nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego i na podstawie zgody Narodowego Banku Polskiego od 2011 roku prowadzi działalność rozliczeniową i rozrachunkową, nadzorowaną przez NBP.

Płatności Blue Media - jak to działa?

O możliwości uregulowania faktury za pośrednictwem epłatnosci użytkowników informuje ikona widoczna po zalogowaniu do systemu w wykazie faktur. Po kliknięciu na nią użytkownik zostaje przeniesiony do panelu płatności operatora BlueMedia. Do dyspozycji klientów jest wiele popularnych form płatności.

Płatności przez internet mogą zlecać zarówno ci użytkownicy, którzy korzystają już z usługi efaktury, jak i ci, którym treść faktury nie jest udostępniania. Wpłaty księgowane są na indywidualnych kontach płatników, co skraca czas przeznaczony na rozliczenie należności